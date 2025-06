Pirc Musar v Etiopiji zaključuje vzhodnoafriško turnejo

Predsednica se bo v Adis Abebi sestala z etiopskim kolegom Tajem Atskem Selasiem, premierjem Abijem Ahmedom ter vodstvom Afriške unije, ki ima sedež v etiopski prestolnici.

Obisk bo po napovedih njenega urada namenjen predvsem pogovorom o vlogi multilateralizma, afriških integracijah in sodelovanju med Slovenijo in regionalnimi organizacijami.

V Etiopiji se je že aprila 2023 mudila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je Adis Abebo nato znova obiskala novembra lani, ko je Slovenija tam odprla veleposlaništvo – prvo v podsaharski Afriki.

Pirc Musar bo v Etiopiji obiskala še Don Boscov center za otroke, ob zaključku pa v Adis Abebi simbolično odprla urbani čebelnjak kot simbol slovensko-etiopskega sodelovanja pri ohranjanju biodiverzitete in podpiranju lokalnih pobud.

S tem bo predsednica republike sklenila vzhodnoafriško turnejo, ki jo je v soboto začela v Keniji in nadaljevala na Madagaskarju, kjer je v sredo obiskala skupnosti Akamasoa, ki jo vodi slovenski misijonar Pedro Opeka.

