Nataša Pirc Musar v Keniji poudarila pomen osnovnih virov in skupnih projektov

Podnebne spremembe so okoljsko vprašanje, pa tudi vprašanje miru in dostopa do osnovnih virov, je danes v Nairobiju ob začetku vzhodnoafriške turneje izpostavila predsednica Nataša Pirc Musar. S kenijskim predsednikom Williamom Rutom je govorila tudi o konkretnih skupnih projektih, med katerimi je program za digitalno spremljanje vodnih virov.

Nataša Pirc Musar se je z Rutom pogovarjala o podnebni odpornosti, vlogi Afrike v globalnem upravljanju in konkretnih skupnih projektih.

Med njimi je tudi projekt digitalnih dvojčkov rečnih ekosistemov, ki je ena najnaprednejših razvojnih pobud Slovenije v Keniji ter povezuje vrhunsko znanje slovenskih znanstvenikov s potrebami najranljivejših skupnosti v Vzhodni Afriki. Temelji na satelitskih podatkih in modeliranju ter omogoča boljše upravljanje vodnih virov v porečjih rek Omo, Mara, Lumi in Dawa ter ob jezerih Victoria in Turkana, so sporočili iz urada predsednice.

Slovenija in Kenija sta podpisali memorandum o političnem sodelovanju, dogovorili pa sta se tudi o konkretnih korakih za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja na področjih umetne inteligence, čebelarstva in farmacevtske proizvodnje.

Predsednica bo tridnevni obisk v Keniji nadaljevala v Homa Bayu, kjer bo nagovorila zbrane na osrednji slovesnosti ob kenijskem prazniku dneva notranje samouprave Madaraka Day. Ogledala si bo tudi projekte, ki jih Slovenija sofinancira v sušnih območjih severne Kenije. Po Keniji bo v torek odpotovala na Madagaskar, turnejo pa bo v četrtek sklenila v Etiopiji.