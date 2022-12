Rakovec upa na čim višjo volilno udeležbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rakovec je prišel volit skupaj s svojo soprogo in njeno hčerko. Kot je povedal za STA, bo dan glede na deževno vreme verjetno preživel doma, morda pa bosta z ženo odšla na kosilo na Sveti Jošt nad Kranjem ali kam drugam. "Glede na vreme bomo dan preživeli bolj mirno," je dejal Rakovec, ki bo zvečer rezultate pričakal v gostinskem lokalu KluBar v središču mesta.

Boji se, da tudi slabo vreme vpliva na volilno udeležbo, ki je relativno nizka. To je po njegovem sicer kar nekako pričakovano, "glede na to, da so skoraj vsako nedeljo neke volitve". "Poleg tega pada še dež, kar tudi ljudi odvrne od tega, da bi šli na volišča," je ocenil Rakovec, ki upa, da se bo čez dan situacija izboljšala.

Skrbi ga namreč prav nizka udeležba, saj je prepričan, da prav zaradi nje ni slavil že v prvem krogu. Tudi zdaj bo zato rezultat do konca negotov, pričakuje.

V drugem krogu je njegov izzivalec kandidat SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije Ivo Bajec.

Rakovec je danes oddal glas tudi na svetovalnem referendumu o spremembah meja krajevne skupnosti. V štirih krajevnih skupnostih v Mestni občini Kranj namreč danes sočasno z drugim krogom županskih volitev potekata svetovalna referenduma o odcepitvi Planine III iz Krajevne skupnosti Primskovo ter o združitvi krajevnih skupnosti Planina in Huje.