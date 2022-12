Moravče: v županski tekmi aktualni in nekdanji župan

"Glede na slabo dediščino želim nadaljevati program svojega predhodnika, ki mu ga ni uspelo uresničiti v 14 letih," je o tem, zakaj je ponovno kandidiral za župana Moravč, pojasnil Balažic. Glede na visok odstotek glasov v prvem krogu pričakuje, da bo v nedeljo premagal nasprotnika, s katerim se je v drugem krogu pomeril tudi pred štirimi leti, in se ponovno zavihtel na čelo občine.

"Sem edini kandidat, ki ima program zelene Moravške doline"

Kandidat SLS ocenjuje, da je za dosedanjo volilno kampanjo značilna višja politična kultura kot pred štirimi leti, vendar je zadnje dni, kot pravi, žal deležen "politične gnojnice".

"Sem edini kandidat za župana, ki ima program zelene Moravške doline," je za STA navedel Balažic in dodal, da svoje zaveze preverljivo uresničuje. In to, pravi, je njegova prednost v primerjavi z njegovim predhodnikom.

Če bo znova izvoljen za župana, bodo prioritete dokončanje prizidka k šoli in športne dvorane, dom za starejše občane, obvoznica, slovensko raketno izstrelišče in drugo, je dejal doktor socioloških znanosti, ki zase pravi, da je "neodvisni kandidat s podporo Gibanja Svoboda, SLS, NSi in Neodvisne liste".

Rebolj: Z manj porabljenimi sredstvi bi se dalo narediti več

Nekdanji župan Moravč, 74-letni kandidat SD Rebolj, je prepričan, da bi se dalo z manj porabljenimi sredstvi narediti več, kot je bilo storjenega v zadnjem mandatu. Zato se je tudi odločil za ponovno kandidaturo. V primeru ponovne izvolitve bodo v ospredju trajnostno reševanje ekoloških problemov, razvoj zelene prihodnosti in transparentno delovanje, je dejal za STA.

Kot pravi, so v času njegovega županovanja – od leta 2004 do 2018 – z veliko manjšimi sredstvi izpeljali številne potrebne večje projekte, pa tudi kilometre cest, vodovodov in kanalizacije. Uspešno so črpali državna in evropska sredstva. Če bo izvoljen, bodo "nadaljevali po tej poti in naredili Moravško dolino prijazno vsem".

Kot nepoklicni župan za svoj obstoj ne bo črpal občinskega proračuna, saj mu je pomembno, da se občina razvija in raste ter postane uspešna in prepoznana na zemljevidu. Prioritete Liste Martina Rebolja, s katero je kandidiral tudi za občinski svet, so po njegovem mnenju namenjene vsem generacijam. To so med drugimi športni park v Moravčah, dom starejših in gradnja kanalizacije, vodovodov ter cest in pločnikov.

V 14-članskem občinskem svetu bo tokrat zastopanih osem list in strank. Po dva mandata so osvojili Gibanje Svoboda, Lista Martina Rebolja, Neodvisna lista Marka Kladnika, NSi, SDS in SLS, po en mandat pa sta prejeli Združena moravška dolina in Moravška dolina.si.

V nedeljo bodo v Občini Moravče obenem tudi ponovljene redne volitve v svet krajevne skupnosti Velika vas.