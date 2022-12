Danes še zadnji dan predčasnega glasovanja v drugem krogu županskih volitev

Volivci v 47 občinah, ki v nedeljo ne bodo v kraju stalnega prebivališča, imajo danes na za to določenih voliščih v svojih volilnih okrajih še zadnji dan možnost predčasno glasovati na lokalnih volitvah. Za razliko od predčasnega glasovanja na predsedniških in parlamentarnih volitvah lahko predčasno glasovanje v občinah traja tudi manj kot tri dni.

O tem, koliko dni bo na voljo predčasno glasovanje, odloča posamezna občinska volilna komisija, lokacije volišč pa običajno objavijo na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

Drugi krog županskih volitev bo sicer potekal v nedeljo, volivci pa bodo župane volili v 47 občinah, kjer v prvem krogu nihče od kandidatov ni prejel večine glasov. Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, bo po vsej državi odprtih 928 volišč, glasovalo bo lahko 490.639 volilnih upravičencev.

V aplikaciji DVK le podatki o drugem krogu županskih volitev

Ponekod bodo potekale tudi naknadne ali ponovne volitve v občinske svete ter svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Na Državni volilni komisiji (DVK) ob tem opozarjajo, da njihov spletni sistem teh volitev ne podpira, zato podatki tam ne bodo na voljo, pač pa na spletnih straneh občin. V spletni aplikaciji DVK bodo na voljo le podatki o drugem krogu županskih volitev.

Aplikacija je sicer del infrastrukture ministrstva za javno upravo, organizacija lokalnih volitev in izvedba kot tudi beleženje volilne udeležbe, ugotavljanje izida glasovanja ter vnašanje podatkov v omenjeno aplikacijo pa so v pristojnosti posameznih občinskih volilnih komisij.

Volilne komisije morajo objaviti poročilo o izidu volitev šesti dan po dnevu glasovanja

Na spletni strani Lokalne volitve 2022 je tako kot v prvem krogu lokalnih volitev že objavljen seznam občin z obema kandidatoma v drugem krogu in interaktivni grafični prikaz občin po vsej Sloveniji, v katerih bo potekal drugi krog volitev.

Prvi podatki o volilni udeležbi do 11. ure bodo v nedeljo znani okoli 12. ure, o volilni udeležbi do 16. ure pa bodo znani okoli 17. ure. Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani po 19.30, ko bodo občinske volilne komisije vnesle prve podatke o preštetih glasovnicah v informacijski sistem. Podatki se bodo osveževali predvidoma do 23. ure oziroma do preštetja vseh glasov v vseh občinah.

Tako kot za prvi krog morajo tudi za drugi krog lokalnih volitev občinske volilne komisije objaviti poročilo o izidu volitev v občini najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja.

Sicer pa bi praviloma morale občine, kjer ni drugega kroga volitev, ustanovne seje občinskih svetov sklicati v 20 dneh po volitvah, v preostalih pa najpozneje deset dni po izvedbi drugega kroga, vendar zakon konkretno odločitev o tem prepušča poslovnikom občinskih svetov.