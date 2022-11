Lokalne volitve: zadnji dan za prijavo glasovanja na domu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, še danes sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom. Obvestilu, da želijo glasovati na domu, pa morajo priložiti ustrezno dokazilo.

Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo v 47 od 212 občin, kjer pred desetimi dnevi nobeden od županskih kandidatov ni dobil večinske podpore. Volivke in volivci bodo izbirali med kandidatoma, ki sta bila v prvem krogu najuspešnejša.

V 165 občinah so župane že izbrali

Na odločitev o novem županu med drugim čakajo tudi v mestnih občinah Maribor, Kranj, Celje, Nova Gorica, Murska Sobota in Krško. V preostalih 165 občinah so župane za prihodnji štiriletni mandat izbrali že 20. novembra, ko so izvolili tudi nove občinske svete.

Volivci imajo sicer v teh dneh tudi možnost, da glas oddajo na predčasnem glasovanju. V večjih občinah so predčasno glasovanje omogočili tri dni in bo po torku potekalo še danes ter v četrtek, v manjših občinah so za predčasno glasovanje določili en dan.