V Mokronogu tekma med županom in njegovim nekdanjim podpornikom

V občini Mokronog - Trebelno se bosta v drugem krogu lokalnih volitev pomerila aktualni župan Anton Maver, ki je v prvem krogu prejel 46,5 odstotka glasov, in podžupan Franc Glušič, ki jih je prejel 42,6 odstotka. Oba kandidirata s podpisi volivcev. Prvi si želi nadaljevati dosedanje delo, drugi pa meni, da so v občini potrebne spremembe.

73-letni univerzitetni diplomirani sociolog in pedagog Maver je župan od leta 2006. Na volitvah leta 2010 ni imel protikandidata, leta 2014 in leta 2018 je zmagal z več kot 70-odstotno podporo. Tokrat mu je načrte prekrižal podžupan Glušič, nekdanji podpornik, ki je nekoč celo vodil njegov volilni štab.

Aktualni župan pričakuje, da bodo volivci prepoznali njegovo dosedanje delo

Čeprav mu ni uspelo zmagati že v prvem krogu, je Maver z rezultatom v prvem krogu zadovoljen in za drugi krog pričakuje "pozitiven rezultat". "Pričakujem, da bodo ljudje prepoznali moje dosedanje delo in potrdili tisto, kar smo do zdaj skupaj dosegli," je dejal.

Med nalogami, ki ga čakajo, če bo vnovič izvoljen, izpostavlja zagotavljanje dodatnih zmogljivosti vrtcev, nadaljnji razvoj cestne infrastrukture in oskrbe z vodo ter zagotavljanje dodatnih možnosti za gradnjo. "Zadnja leta se namreč v občini veliko gradi, zato že zmanjkuje zazidljivih parcel," pravi. Med konkretnimi projekti med drugim izpostavlja gradnjo pločnikov in kolesarske steze na Puščavi.

Glede dosedanje volilne kampanje pravi, da letos prvič doživlja grdo kampanjo, ki vključuje tudi grožnje, med drugim, da ga bo "vzela noč". Ne grozi pa mu, kot pravi, protikandidat ali volilni štab, ampak njegovi podporniki. Zato je že napovedal kazensko ovadbo.

Protikandidat obljublja politiko brez delitev na "naše in vaše"

Mavrov protikandidat, 53-letni Glušič, ki je magister znanosti, se od vsakršnih groženj ali negativne kampanje odločno distancira. To je, kot pravi, osebno zahteval tudi v svojem volilnem štabu. "Predstavljamo svoj program ter svoje sveže in napredne ideje, hkrati pa spoštljiv odnos do ljudi," je navedel.

Z rezultatom v prvem krogu je zadovoljen, saj so "ljudje prepoznali naše ideje kot napredne". Volivci si po njegovih navedbah poleg cest in gradenj, kar tudi sami izpostavljajo v programu, želijo še varčnejšo in ljudem prijaznejšo občino. Želijo si tudi družbenega življenja, med drugim obuditev kina, kresne noči, pustnega karnevala ipd. Vse to je po navedbah Glušiča zaradi neposluha občine utonilo v pozabo, kar namerava sam obuditi. Napoveduje še racionalizacijo občinskega proračuna, predvsem pa politiko brez delitev na "naše in vaše".

V drugem krogu Glušič računa na glasove volivcev Uroša Pikla, ki je v prvem krogu med tremi kandidati zbral nekaj manj kot 11 odstotkov glasov. Pikl ga je namreč na Facebooku posredno podprl, ko je svoje volivce pozval, naj se udeležijo drugega kroga in podprejo spremembe.