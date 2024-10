Na deželnih volitvah na Predarlskem je z 38 odstotki glasov zmagala ljudska stranka (ÖVP). Kljub nekoliko slabšemu rezultatu, stranka je izgubila pet odstotnih točk, bodo konservativci predvidoma lahko izbirali med oblikovanjem koalicije z Zelenimi ali skrajno desnimi svobodnjaki (FPÖ). Zadnji so v najzahodnejši avstrijski deželi zabeležili velik skok v podpori v primerjavi z volitvami leta 2019.

Svobodnjaki so prejeli 28 odstotkov glasov, kar 14 odstotnih točk več kot na prejšnjih volitvah. Zeleni so se morali z 12,5 odstotka podpore zadovoljiti s tretjim mestom (izgubili so šest odstotnih točk), kar pa jim teoretično omogoča nadaljevanje koalicijskega sodelovanja z ÖVP, poroča avstrijska radiotelevizija ORF.

Okoli devet odstotkov sta osvojili liberalna stranka Neos in socialdemokrati (SPÖ). Stranki sta dosegli podoben rezultat kot na prejšnjih volitvah.

Volilna udeležba bo predvidoma dosegla 68 odstotkov, kar je dobre tri odstotke več kot leta 2019.

Svobodnjaki Herberta Kickla so pred dvema tednoma zmagali na parlamentarnih volitvah. Osvojili so 29 odstotkov glasov in za tri odstotne točke prehiteli vladajočo ljudsko stranko (ÖVP) kanclerja Karla Nehammerja. Vse stranke sicer zavračajo sodelovanje s svobodnjaki, ki bodo tako težko sestavili vlado.