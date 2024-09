Na parlamentarnih volitvah v Avstriji so tudi glede na uradne izide slavili svobodnjaki (FPÖ), ki so prejeli 29,2 odstotka glasov. Po besedah njihovega vodje Herberta Kickla so s tem odprli vrata novi dobi. Druga je ljudska stranka (ÖVP), tretji pa socialdemokrati (SPÖ). Vstop v parlament je uspel tudi koroški Slovenki Olgi Voglauer.

Rezultat za svobodnjake je glede na začasne končne izide, ki jih je objavilo avstrijsko notranje ministrstvo, skoraj enak, kot so ga stranki napovedovali ob zaprtju volišč. Gre za njihovo prvo zmago na parlamentarnih volitvah in obenem najboljši rezultat do zdaj. Svojo podporo so glede na izid izpred petih let okrepili za kar 13 odstotnih točk, prav tako največ do zdaj.

Prej so svobodnjaki najboljši rezultat dosegli na parlamentarnih volitvah leta 1999, ko so pod vodstvom Jörga Haiderja osvojili nekaj manj kot 27 odstotkov. Zmagali so že na letošnjih evropskih volitvah, dobili so več kot četrtino glasov.

"Odprli smo vrata novi dobi," je med proslavljanjem zmage podpornikom dejal vodja FPÖ Herbert Kickl in napovedal, da bodo zdaj skupaj pisali novo poglavje avstrijske zgodovine.

Sodelovanje s Kicklom zavračajo vse stranke

Kljub zmagi bo Kickl težko postal novi kancler, saj sodelovanje s 55-letnim politikom zavračajo vse druge stranke. Pri tem tudi po volitvah med drugim vztraja trenutni kancler Karl Nehammer iz ljudske stranke (ÖVP).

Kickl vseeno upa, da se bodo pri tem vprašanju še dogajali premiki, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

Do zdaj vladajoča ljudska stranka je osvojila 26,5 odstotka glasov in zabeležila rekorden padec za skoraj 11 odstotnih točk. Na tretjem mestu so socialdemokrati (SPÖ), ki z 21 odstotki ohranjajo tako rekoč enak rezultat.

Liberalni Neos je s skoraj devetimi odstotki prehitel Zelene, ki so pristali pri osmih odstotkih in svoj prehodni rezultat poslabšali za skoraj šest odstotnih točk.

V parlament tudi koroška Slovenka

S 4,6 odstotka so svoj izid prepolovili tudi na Koroškem, kjer je tamkajšnji nosilki njihove liste, koroški Slovenki Olgi Voglauer, kljub temu uspelo ohraniti sedež v parlamentu.

Od manjših strank ni preboj v zvezni parlament uspel nobeni – pred njegovimi vrati so ostale tako Pivska stranka, komunistična stranka (KPÖ), leva lista Nihče od njih kot tudi Lista Madeleine Petrovic.

Volilna udeležba je bila 75-odstotna.