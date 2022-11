Gibanje Svoboda in SD podpirata Arsenoviča

V Gibanju Svoboda so se odločili, da bodo v drugem krogu županskih volitev v Mestni občini Maribor podprli županskega kandidata in aktualnega mariborskega župana Sašo Arsenoviča. Po pogovorih z njim so namreč ugotovili, da so si njihove programske točke, pogledi na razvoj občine in projekte v njej podobni, so sporočili. Arsenoviča podpira tudi SD.

V stranki Gibanje Svoboda ocenjujejo, da bodo lahko skupaj z Arsenovičem, ki kandidira s podpisi podpore, uspešno in učinkovito upravljali Mestno občino Maribor, soodločali o razvoju tako mestne občine kot širše regije ter poskrbeli za projekte in rešitve v dobro občank in občanov.

Ob tem navajajo, da so že pred prvim krogom lokalnih volitev poudarjali pomen dobrega sodelovanja med lokalno in nacionalno ravnjo ter da mora Maribor dobiti pozornost in podporo države, ki naj bi je bilo v zadnjih dveh desetletjih premalo.

Da v drugem krogu volitev v Mariboru podpirajo Arsenoviča, so danes sporočili tudi iz stranke SD. "Socialni demokrati Maribor vedno poudarjamo, da je na prvem mestu Maribor. Naš slogan v tej volilni kampanji je bil Maribor dobrih odnosov. To si želimo v naslednjem mandatnem obdobju za naše mesto," so zapisali.

Občanke in občane so pozvali, naj se udeležijo volitev. "To je osnova za legitimnost v demokraciji. In demokracija ni sama po sebi umevna, treba jo je le skozi volitve negovati," so navedli.

V Mestni občini Maribor se bo Arsenovič v drugem krogu volitev pomeril s Francem Kanglerjem (Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije), ki ga je podprla SDS.

V prvem krogu volitev sta imela Gibanje Svoboda in SD vsaka svojega županskega kandidata.