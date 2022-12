Večnega župana Občine Brda izzval izkušeni gospodarstvenik

V prvem krogu je bila izzivalka večnega župana tudi kandidatka SDS Teja Jelina, sicer podžupanja v sedanjem mandatu ter drugi mandat svetnica občinskega sveta Brda. Volivci so ji namenili 20,45 odstotka glasov.

Mužiča podpirata stranki SD in Gibanje Svoboda

Mužič je županski kandidat svoje Liste Franca Mužiča, ki je dobila štiri izmed 16 svetniških mandatov. Podpirata ga tudi stranki SD in Gibanje Svoboda. Štiri občinske svetnike bosta imeli SDS in Lista ZA Brda, ki je predlagateljica drugega županskega kandidata Karla Peršolje. Temu so volivci namenili 953 glasov oziroma 30,98 odstotka vseh.

"V teh 28 letih imamo marsikaj pokazati. Že v prvem mandatu smo sprejeli razvojne akte, ki jih uresničujemo in so še vedno zelo aktualni, na čelu z najpomembnejšim, to je pomoč osnovni dejavnosti, kmetijstvu, v prvi vrsti vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi sadjarstvu in oljkarstvu, tudi prek razvoja turizma. To nameravamo z novimi projekti še nadgraditi, da bodo Brda čez štiri leta še bolj prepoznavna in napredna," je povedal Mužič.

77-letni Franc Mužič je napovedal, da bo, če bo izvoljen, to njegov zadnji mandat, v katerem bo izpolnil še zadnje obljube. Med večja projekta, ki ju je sam označil za življenjska, je uvrstil gradnjo športne dvorane na Dobrovem in Spa resorta Brda.

Peršolja je kariero gradil v energetiki

59-letni doktor pravnih znanosti Karlo Peršolja je svojo kariero gradil v energetiki, kjer je bil večinoma na vodilnih mestih. Prav zaradi vodstvenih izkušenj meni, da lahko prispeva k hitrejšemu, učinkovitejšemu ter za okolje bolj prijaznemu razvoju Brd.

V delo namerava vključiti mlade in jim dati večjo vlogo pri soustvarjanju razvoja lokalne skupnosti. Na področju kmetijstva pa načrtuje večje povezovanje kmetov, s čimer bi dosegli večjo prepoznavnost in višjo ceno briških pridelkov.

Tako napete kampanje v Brdih že dolgo ni bilo

Da tako napete predvolilne kampanje sicer že dolgo ni bilo v Brdih, vedo povedati domačini, ki dnevno opažajo plakate in letake s kandidatoma. Svoje so dodale različne objave, na trenutke celo žaljive, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, od katerih pa se oba županska kandidata distancirata.

Mužič glede na izid v prvem krogu pričakuje nov mandat na čelu občine, saj ga je od zmage ločil le odstotek in pol glasov. "Nekaj odstotkov oziroma odstotek in pol, je bilo izračunano, da bomo v nedeljo pridobili. Vsekakor tudi mi delamo na terenu in predvsem volivce pozivamo, naj v nedeljo gredo na volitve."

"Dosežen rezultat v prvem krogu volitev, tako za našo listo kot zame, je zelo spodbuden, zato nameravamo nadaljevati po tej zastavljeni poti do konca te volilne kampanje," pa je povedal Peršolja.