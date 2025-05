Kam na izlet? V Goriških brdih se bo dogajalo na polno.

Do Kojskega, Šmartnega, Dobrovega, Medane in drugih briških krajev ne vodi nobena avtocesta, pa so še vedno ena najbolj priljubljenih izletniških točk pri nas. Za to že mora obstajati kakšen razlog. Na primer vreme, ki pozimi razvaja z veliko prijetnejšimi temperaturami kot v notranjosti države, pa slikovita scenografija gričev, obdanih z vinogradi … in seveda vino iz teh vinogradov, s katerim so se opajali že avstro-ogrski cesarji.

Kaj se po Sloveniji dogaja ta konec tedna? Preverite na Siol.Dogodki

Vino, Giro d'Italia in češnje

Zdaj je idealen čas za obisk Brd, griči so ozeleneli in zacveteli, temperature pa so ravno pravšnje. To je tudi obdobje, ko se v Brdih zvrsti ogromno dogodkov. Ta konec tedna na primer v Vilo Vipolže vabi vinski festival Brda & Friends, na katerem se bo predstavilo več kot 50 vinarjev iz Brd, pa tudi iz tujine.

Vila Vipolže Foto: Shutterstock

Zelo pestro bo tudi čez dva tedna, 24. maja namreč v Brda prikolesari karavana Dirke po Italiji. Cilj 14. etape bo na Trgu Evrope med obema Goricama, start v Trevisu, trasa pa bo kolesarje vodila tudi po glavni cesti skozi Goriška brda. Teden dni pozneje pa lahko Brda prekrižarite tudi sami, 31. maja bo namreč čas za tradicionalni kolesarski maraton Junaki vinogradov, dan pozneje pa za jubilejni, že 20. pohod Od češnje do češnje.

Kolesarski maraton in pohod bosta tudi napoved osrednjega dogodka leta v Goriških brdih, praznika češenj, ki bo letos 7. in 8. junija. Festival briške češnje vsako leto pritegne množice, zato obisk pravočasno načrtujte, da boste lahko brezskrbno uživali v deželi češenj.

Foto: Andrej Tarfila (www.slovenia.info)

Kaj si ogledati in doživeti?

Goriška brda niso tako obsežna, da jih ne bi mogli spoznati v dnevu ali dveh. Ne glede na to, ali se premikate z avtomobilom, kolesom ali nogami, so osrednje točke dosegljive vsakomur. Za začetek, da se boste znali orientirati, se povzpnite na razgledni stolp v Gonjačah. Ko je nebo jasno in ozračje čisto, se z njega razprostira izjemen 360-stopinjski razgled prek Brd vse do Julijskih in Karnijskih Alp, furlanske nižine in Dolomitov v daljavi, pa na Tržaški zaliv, Kras, Vipavsko dolino in mogočni Trnovski gozd.

Nato se podajte na ogled bližnjega Šmartnega, za mnoge najlepše vasi v Brdih. Nekdanja protiturška utrdba je zdaj lepo prenovljen kraj, ki s svojo značilno briško arhitekturo velja za kulturni spomenik. Sprehodite se po slikovitih uličicah med hišami in obiščite Briško hišo, značilno briško domovanje, ki ga obiskovalcem predstavljajo v hiši, obnovljeni po potresu leta 1978, v Šmartnem pa najdete tudi vinoteko Brda, kjer vam bodo predstavili pridelek briških vinarjev. Ljubitelji vina ne zamudite niti obiska Dobrova in tamkajšnje Kleti Brda, največje vinske kleti v Sloveniji, vse odprte domačije na dan vašega obiska pa lahko najdete tukaj.

Oglejte si še: