To so župani treh velikih slovenskih mestnih občin

V Kranju je v drugem krogu županskih volitev slavil aktualni župan Kranja Matjaž Rakovec (SD). Po skoraj vseh preštetih glasovih je dobil skoraj 72-odstotno podporo in bo tako župansko funkcijo opravljal še drugi mandat. Izzivalec Ivo Bajec (SDS, NSi, SLS, Zeleni Slovenije) je po delnih neuradnih izidih prejel 28 odstotkov glasov podpore.

V boju za stolčke v mestnem svetu je v prvem krogu slavila SD, ki bo imela sedem svetnikov. Šest svetnikov v 33-članskem mestnem svetu bo imelo Gibanje Svoboda, pri šestih svetnikih pa ostaja tudi SDS. Resni.ca, zmagovalka volitev pred štirimi leti, je tokrat prejela en mandat manj, in sicer pet. Tri svetnike bo imela NSi, po dva Povezane lokalne skupnosti in Več za Kranj, po enega pa Levica in Lista za razvoj Kranja.

Turel edini župan Gibanja Svoboda v kateri od mestnih občin

Po vseh danes preštetih glasovih so volivci v Novi Gorici s 55,9-odstotno podporo štiriletni mandat na čelu občine podelili kandidatu GibanjA Svoboda Samo Turelu. Dosedanji župan Klemen Miklavič je po delnih neuradnih rezultatih dobil 44,1-odstotno podporo. Volilna udeležba je bila 33,4-odstotna.

Med šestimi županskimi kandidati je Turel, ki bo tako edini župan Gibanja Svoboda v kateri od mestnih občin, v prvem krogu zbral 40,8 odstotka glasov, Miklavič na drugem mestu pa 25,9 odstotka.

Kandidat največje vladne stranke se je v drugi krog volitev podal še s podporo parlamentarnih NSi in Levice, pa tudi Liste za razvoj in Liste MDRUZI. To je tudi najverjetnejša koalicija v novogoriškem mestnem svetu, ki ostaja odprta tudi za druge liste. V občinskem odboru Gibanja Svoboda so pogovore vodili tudi z Zvezo za Primorsko in SD.

Gibanje Svoboda je sicer v mestnem svetu dobilo 14 mandatov. Sledijo SDS s petimi, Goriška.si s štirimi, SD, NSi in Lista za razvoj s po dvema ter Zveza za primorsko, Lista MDRUZI in Levica s po enim sedežem v mestnem svetu.

Po skoraj vseh preštetih glasovih so volivci v Murski Soboti štiriletni mandat na čelu občine s 64,8 odstotka glasov podelili kandidatu SD Damjanu Anželju. Kandidat SDS Andrej Mešič je medtem prejel 35,2 odstotka glasov volivcev, ki so danes prišli na volišča. Volilna udeležba je bila 41,6-odstotna.

Mestna občina Murska Sobota tako po tem, ko jo je dva mandata vodil župan iz vrst Socialnih demokratov Alekdander Jevšek, zdaj minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, še naprej ostaja v rokah SD.

Med ostalimi strankami je pred drugim krogom le NSi javno podprla Mešiča, Gibanje Svoboda, ki je napovedovalo povezovanje s tistim, ki jim bo programsko bližje, pa nikogar.