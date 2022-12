Novi župan Bleda je postal čarodej Toni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občina Bled po 16 letih dobiva novega župana. Volivci so večino glasov namenili čarodeju in kočijažu Antonu Mežanu. V drugem krogu županskih volitev je po delnih neuradnih izidih prejel 51,23 odstotka glasov volivcev, aktualni župan Janez Fajfar pa 48,77 odstotka glasov. Volilna udeležba v občini Bled je bila 55-odstotna.

Majhna razlika med kandidatoma − v prvem krogu je Mežan zmagal za 52 glasov − je bila tudi v drugem krogu. Po trenutnih delih neuradnih izidih je namreč ob 3.609 veljavnih glasovnicah Mežan dobil 89 glasov več kot Fajfar.

Mežan je občinski svetnik na Bledu zadnjih 16 let, osem let pa je bil tudi podžupan, a ne tudi v aktualnem mandatu. Po zadnjih volitvah sta se s Fajfarjem javno sprla, ko ta ni spoštoval predvolilnega sporazuma, po katerem naj bi Mežan ob odpovedi kandidaturi za župana ostal še naprej podžupan, a ga Fajfar ni imenoval na podžupansko funkcijo.

Lista Tonija Mežana je osvojila pet svetniških mest

V prvem krogu je Mežan ob 57-odstotni volilni udeležbi zbral 45,6 odstotka glasov, Fajfar pa 44,2 odstotka. Oba sta kandidirala kot nestrankarska kandidata s podporo volivcev in svojo listo za občinski svet. Gibanje Svoboda pa je za županjo predlagalo v. d. direktorico Turizma Bled Romano Purkart, ki je v prvem krogu prejela 10,2 odstotka glasov.

Lista Tonija Mežana je v 17-članskem občinskem svetu osvojila pet, županova lista Rad imam Bled pa štiri svetniška mesta. Tri mesta ima Gibanje Svoboda, dve mesti SDS, Lista Bled 365, Lista za kulturo in šport ter NSi pa imajo po enega člana.

Na Bledu vozi kočijo in kot čarodej zabava goste

Mežan se med drugim ukvarja s čarodejstvom, poleg tega pa Bledu vozi tudi kočijo. "Minilo je že 35 let, odkar mi je oče 7. avgusta leta 1987 kupil na stojnici čarodeja Marjana Drofenika prvi rekvizit. Nato sem na Miklavžev večer (5. december) kot šestošolec zbral pogum za svoj prvi nastop. To je bil velik korak k uresničitvi mojih sanj. Vedno sem si želel postati čarodej! Danes se pri 46 letih lahko pohvalim z bogatimi izkušnjami pri izvajanju predstav za otroke in pri organizaciji prireditev," ima zapisano na svoji spletni strani.



