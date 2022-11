Večjih nepravilnosti ni bilo, volitve bodo deloma ponovili na enem volišču

Volitve bo treba ponavljati v svete krajevnih skupnosti Žusterna in Semedela, ker je prišlo do napak pri delu volilnih odborov in na glasovnicah.

Kot je pojasnil Lavtar, lahko občinska volilna komisija v skladu z zakonom odredi ponovno glasovanje, če je na volišču prišlo do take napake, da je ni mogoče popraviti. In to se je v Kopru zgodilo, je dejal.

Po besedah predsednika občinske volilne komisije Miloša Senčurja bo treba ponavljati volitve v svete krajevnih skupnosti Žusterna in Semedela, ker je prišlo do napak pri delu volilnih odborov in na glasovnicah. Pri volitvah za župana in občinski svet pa komisija ni ugotovila nepravilnosti.

Na nedeljskih volitvah je bilo "kup drobnih težav"

Sicer pa je Lavtar pojasnil, da je bilo na nedeljskih volitvah "kup drobnih težav", ki pa so jih sproti odpravljali. Ministrstvo za javno upravo je namreč tudi na volilni dan zagotavljalo strokovno pomoč glede izvedbe lokalnih volitev oz. razlage zakonodaje in glede uporabe informacijskega sistema, je navedel in dodal, da so občinam strokovno pomoč zagotavljali do 2. ure zjutraj.

Da prihaja do manjših težav, je po Lavtarjevih besedah povsem normalno v tako zapletenem procesu, v katerem hkrati sodeluje približno 20 tisoč ljudi. Za te volitve je bilo odprtih 3.325 volišč, kar je več kot na parlamentarnih volitvah. Poleg tega se na lokalnih volitvah šteje bistveno večje število glasovnic za različne organe, kar je bil razlog za to, da so bili rezultati volitev na spletni strani vidni pozneje kot za državnozborske ali predsedniške volitve, je pojasnil Lavtar.

Zadnje rezultate so v sistem vnesli ob 1.55 ponoči

Kot je navedel, se na lokalnih volitvah voli župane, člane občinskih svetov, pa tudi svetov krajevnih skupnosti. V 20 občinah se voli tudi predstavnike romske skupnosti, v petih madžarske in v štirih predstavnike italijanske narodne skupnosti. "Vse te kombinacije pomenijo, da volilni odbori počasneje pridejo do rezultata, ker namen ni hitrost, ampak natančnost, da je torej ugotovljen rezultat kredibilen," je poudaril vodja sektorja za lokalno samoupravo. Tako so občinske volilne komisije zadnje rezultate v sistem vnesle ob 1.55 ponoči, ko je bila zadnja osvežitev podatkov, nato pa znova zjutraj.

Sicer pa bodo 4. decembra, ko bo drugi krog županskih volitev, dodatne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti v sedmih občinah, kjer so v nedeljo izvolili manj članov, kot jih svet krajevne skupnosti ima. Izvoljenih tudi še ni vseh 20 romskih svetnikov.