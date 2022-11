Lokalne volitve: Golob zadovoljen, Mesec izid označil za slabega

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je z izidom lokalnih volitev zadovoljen, je ob robu seje DZ dejal v izjavi za medije. Posebno ponosen je, da se je Gibanju Svoboda uspelo uveljaviti tudi na lokalni ravni z "zavidljivim številom mest svetnikov in svetnic", še posebej v mestnih občinah, kar je bil njihov cilj, je dejal. Na drugi strani pa je koordinator stranke Levica Luka Mesec izid stranke na lokalnih volitvah ocenil kot slabega.

Predsednik vlade Robert Golob meni, da imajo "daleč največje število" svetnikov v mestnih svetih. "Od 414 mest svetnikov v mestnih občinah jih je Svoboda osvojila 85, med vsemi parlamentarnimi strankami največ," je dejal in dodal, da je bil to tudi njihov cilj, ki so ga v večini dosegli. Vsaj v delu se je v mestnih občinah prelilo zaupanje v delovanje vlade, meni, kar pomeni tudi odgovornost, da bo lokalna raven lahko učinkovito sodelovala z vlado.

Poudaril je, da je Gibanju Svoboda v le devetih mesecih uspelo zgraditi tudi svojo lokalno prisotnost, saj imajo več kot 400 svetnikov in svetnic. "Po mojih informacijah to ni uspelo še nobeni novinki na političnem parketu," je poudaril.

Golob in Janković po včerajšnji zmagi še nista govorila

Z znova izvoljenim ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem se po volitvah še nista slišala, a je za to po premierjevih besedah danes še dovolj časa. Dodal je, da je bila njegova podpora Jankoviću za župana vedno jasna in nedvomna. "Tudi stranka je ves čas jasna pri stališču, da nismo imeli svojega kandidata in pri županskih kandidatih podpiramo obstoječega župana, to je gospoda Jankovića," je dejal. Dogovoriti se bodo morali le o načinu sodelovanja, pri čemer se mu zdi prav, da počakajo na razmerja v mestnem svetu.

Mesec: Izid lokalnih volitev je slab

Koordinator Levice Luka Mesec je v današnji izjavi za medije ob robu seje DZ izid stranke na lokalnih volitvah ocenil kot slabega. Kljub temu, da v stranki niso imeli velikih pričakovanj, bodo sledile razprave, kako nasloviti to vprašanje, je dejal. Pozitivno jih je presenetil rezultat Nataše Sukič v Ljubljani in Matije Kovača v Celju.

Kovač se je namreč v drugi krog lokalnih volitev uvrstil skupaj z dolgoletnim celjskim županom Bojanom Šrotom.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa se je uvrstila takoj za dolgoletnim županom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Levica je v mestnem svetu dobila štiri mesta. To je bilo po Mesčevem mnenju realno pričakovati. "Je pa dejstvo, in to so lokalne volitve tudi pokazale, da bomo morali neprimerno več energije usmeriti na teren," je menil. O tem bodo razpravljali v stranki. O tem, kaj narediti, pa je dejal, da ima svoje ideje, a jih bo najprej delil s svetom stranke.

O nizki volilni udeležbi je dejal, da se moramo v sklopu reform pogovarjati tudi o vlogi občin. Medtem ko ljudje razumejo, da ni nepomembno, kdo vodi državo, se je z nizko volilno udeležbo na lokalni ravni pokazalo, da ljudje ne vidijo pomena občinske demokracije, kar je po njegovem mnenju zelo povezano s pristojnostjo občin in s tem, na kakšen način lahko občani prek občine ustvarjajo svoje življenje.