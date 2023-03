Prizori, ki so pretresli svet #foto #video

Odkop pobitih ukrajinskih vojakov, ki so jih odkrili v Buči. Foto: Guliverimage Vojak pred nakupovalnim središčem, uničenim zaradi raketnega napada, ki so ga izvedle ruske enote v Kijevu. Foto: Guliverimage Begunci iz Ukrajine na poti na Poljsko na mejnem prehodu Hrebenne marca 2022 Foto: Guliverimage Mati žaluje na grobu sina, ki je padel med ruskim napadom na Ukrajino. Sin se je boril v ukrajinskem mestu Severodoneck v regiji Luganski, mrtvega so našli v začetku maja 2022. Foto: Guliverimage Vojak se poslavlja od svojega dekleta, vlak ga bo odpeljal na vzhodno ukrajinsko fronto. Foto: Guliverimage Vojak stoji pred uničenimi stavbami v ukrajinskem kraju Irpin. Foto: Guliverimage Člani nemško-ukrajinskega združenja Blue Yellow Cross polagajo plišaste medvedke na shodu pod naslovom Mir za Evropo: Zaščitimo otroke Ukrajine v Kölnu. Vsak medvedek nosi listek z imenom in datumom smrti otroka, umrlega med invazijo. Foto: Guliverimage Prizorišče smrtonosnega ruskega raketnega napada na humanitarni konvoj v Zaporožju v jugovzhodni Ukrajini. Najmanj 25 ljudi je bilo ubitih in približno 50 ranjenih, potem ko so ruske enote izstrelile tri rakete S-300. Foto: Guliverimage Demonstrantke v Helsinkih protestirajo zaradi množičnih posilstev ukrajinskih žensk, ki so jih zagrešili ruski vojaki. Foto: Guliverimage