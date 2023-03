Prigožin: Če se umaknemo iz Bahmuta, bo padla celotna fronta #vŽivo

Prigožin je v petek dejal, da so njegove enote "praktično obkolile Bahmut", kjer so se spopadi prejšnji teden okrepili in ruske sile napadajo s skoraj vseh strani. V nedeljo pa se je pritožil, da večina streliva, ki ga je obljubila Moskva, še ni dostavljena. "Za zdaj poskušamo ugotoviti razlog: ali gre za navadno birokracijo ali izdajo," je dejal Prigožin na svojem kanalu na Telegramu.

"Če se umaknemo iz Bahmuta, bo padla celotna fronta," je v videoposnetku, objavljenem na Telegramu, dejal vodja Wagnerjevih plačancev Jevgenij Prigožin, medtem ko se bitka v Bahmutu nadaljuje. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je med koncem tedna objavil, da so ruske enote poskušale obkoliti Bahmut, vendar jim to ni uspelo. Dodali so, da so branilci odbili številne napade v mestu in okolici.