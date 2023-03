Rusi v Srbiji v enem letu ustanovili skoraj pet tisoč podjetij

Največ podjetij, ki so v lasti ruskih in ukrajinskih državljanov, je v Beogradu in Novem Sadu.

Foto: Shutterstock

V Srbijo je lani skupno prišlo skoraj 440 tisoč Rusov in Ukrajincev. Rusi so v Srbiji v celotnem lanskem letu ustanovili 4.278 podjetij, od 1. januarja do sredine februarja letos pa 616. Ukrajinci so v Srbiji lani ustanovili 73 podjetij, od začetka letošnjega leta do sredine februarja pa sedem, kažejo podatki srbske agencije za poslovne registre.