Trgovina med EU in Ukrajino se je decembra okrepila

Trgovina med EU in Ukrajino, ki je bila po ruski invaziji na Ukrajino močno prizadeta, se je lanskega decembra znova okrepila in dosegla raven izpred začetka vojne, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Medtem ko sta med lanskim februarjem in marcem uvoz in izvoz med EU in Ukrajino znašala -40 oz. -56 odstotkov, sta se decembra vrnila na raven izpred začetka vojne.

Izvoz je dosegel 1,5 odstotka

Izvoz iz držav EU v Ukrajino je lanskega decembra dosegel 1,5 odstotka, potem ko je lani februarja znašal 1,2 odstotka. Uvoz iz Ukrajine v države EU pa je znašal odstotek, medtem ko je lanskega februarja dosegel 1,1 odstotka.

Med ključnimi izdelki, ki jih je Eurostat izbral zaradi njihove pomembne vloge v skupni bilanci uvoza iz držav izven EU, se je med lanskim februarjem in decembrom iz Ukrajine za 7,7 odstotka zmanjšal uvoz sončničnega olja, koruze za 3,1 odstotka, semen ogrščice za 8,2 odstotka, železa in jekla pa za 6,3 odstotka.

Na drugi strani pa se je za 1,7 odstotka povečal uvoz sojinega olja, lesa pa za 1,8 odstotka.