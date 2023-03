Bruselj predlaga enotno digitalno vozniško dovoljenje za vso EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija predlaga uvedbo enotnega digitalnega vozniškega dovoljenja na ravni EU, ki je del enega od treh danes predstavljenih zakonodajnih predlogov, namenjenih izboljšanju varnosti prometa v Uniji. Komisija poleg tega predlaga okrepljeno sodelovanje med državami članicami pri kaznovanju prometnih prekrškov in odvzemu vozniškega dovoljenja.

"Z enim od danes sprejetih predlogov direktive bo mala plastična kartica postala preteklost. Želimo uvesti digitalno vozniško dovoljenje, ki bo veljalo po celotni Evropski uniji. V ne tako daljni prihodnosti bo vaše vozniško dovoljenje na vašem mobilnem telefonu, pri čemer boste lahko obdržali tudi fizično različico," je ob predstavitvi treh predlogov direktiv za izboljšanje varnosti prometa povedala evropska komisarka za promet Adina Valean.

To bo po navedbah virov pri EU voznikom olajšalo uveljavljanje njihovih pravic do vožnje v primeru selitve znotraj EU. Nova zakonodaja bi glede na predlog komisije omogočila tudi opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita v kandidatovem maternem jeziku v drugi članici Unije.

Pri izpitih pozornejši do ranljivih v prometu

Opravljanje izpita bi se glede na predlog prenovljene direktive o vozniških dovoljenjih, ki izvira iz leta 1980, bolj osredotočilo na tveganja v prometu, je pojasnila komisarka. Po navedbah neimenovanih uradnikov komisije se bodo že med opravljanjem izpita osredotočili na ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji in vozniki električnih skirojev.

Komisija se obenem zavzema za ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola za mlade voznike. Predlog predvideva, da bi bila v vseh članicah vožnja pod vplivom alkohola prepovedana dve leti po pridobitvi dovoljenja. V Sloveniji tovrstna prepoved za mlade voznike že velja.

Kot je povedala komisarka Valeanova, je namen predloga komisije poenostaviti tudi administrativne postopke za pridobitev dovoljenja. Med drugim bi poenostavili pravila za zdravniške preglede, ki bi bili po novem bolj ciljno usmerjeni.

Vključeni tudi ukrepi za podporo zelenemu prehodu

Prenovljena direktiva o vozniških dovoljenjih obenem vključuje ukrepe za podporo zelenemu prehodu. Tako bi za avtomobile na alternativne načine pogona največjo dovoljeno maso vozil v kategoriji B povečali s 3,5 na 4,25 tone, predlagajo v Bruslju.

Poenotili bi tudi pravila odvzema vozniškega dovoljenja

Pravila glede odvzema vozniškega dovoljenja so medtem opredeljena v ločenem predlogu povsem nove direktive. Komisija predlaga, da bi odvzem v primeru hudih prometnih prekrškov, storjenih v drugi državi članici, veljal v celotni EU.

Trenutno namreč na primer Danec, ki mu dovoljenje odvzamejo v Franciji, to v domovini brez težav pridobi nazaj. To velja za vse države članice, pri čemer imajo nekatere sklenjene določene sporazume o sodelovanju, so pojasnili neimenovani uradniki komisije.

V skladu z novo direktivo bi morala država, v kateri je bil storjen prekršek in kjer je bilo odvzeto dovoljenje, o tem obvestiti državo izdajateljico. Tako posameznik, ki je storil hud prometni prekršek, ne bi mogel pridobiti dovoljenja in bi odvzem veljal po vsej EU. Država izdajateljica dovoljenja bi sicer lahko odvzem pod določenimi pogoji zavrnila.

Poostrena obravnava prekrškov

Med hude prekrške bi po besedah komisarke za promet uvrstili prekoračitev omejitve hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro, vožnjo pod vplivom alkohola ali drog ter povzročitev nesreče s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami.

Prometne prekrške prav tako obravnava predlog direktive o izmenjavi podatkov, ki je namenjena okrepitvi sodelovanja med državami članicami pri preiskovanju vseh prekrškov, ki jih vozniki storijo v tuji državi članici, ne samo najhujših.

"Govorimo o več milijonih prekrškov, pri čemer več kot 40 odstotkov kršiteljev ostane nekaznovanih," je ponazorila komisarka Valeanova.

Vse tri predloge direktiv bosta zdaj obravnavala Svet EU in Evropski parlament.