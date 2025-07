Kitajska uvedla povračilne ukrepe proti EU

Kitajska je danes sporočila, da je omejila uvoz medicinskih pripomočkov iz EU, katerega skupna vrednost presega 5,3 milijona evrov. Kot so sporočili v Pekingu, je bila Kitajska prisiljena v vzajemne omejitve, da bi zaščitila pravice in interese kitajskih podjetij ter ohranila pošteno konkurenco, poročajo tuje tiskovne agencije.

Peking se je s tem odzval na odločitev Evropske komisije, ki je 20. junija kitajskim podjetjem prepovedala sklepanje pogodb z državami EU glede prodaje medicinskih pripomočkov v vrednosti več kot pet milijonov evrov.

Bruselj je odločitev utemeljil kot povračilni ukrep za omejitve, ki jih Peking postavlja glede dostopa evropskih dobaviteljev do kitajskega trga.

Podjetja iz EU, ki proizvajajo na Kitajskem, izvzeta

Kitajsko finančno ministrstvo je sporočilo, da bodo v skladu z danes uveljavljenimi omejitvami podjetja iz EU z izjemo "tistih z evropskim kapitalom s sedežem na Kitajskem, morala biti izključena" iz naročil v vrednosti več kot 54 milijonov juanov (približno 5,3 milijona evrov).

Pri ponudbah neevropskih podjetij pa delež izdelkov, uvoženih iz EU, ne sme presegati 50 odstotkov celotnega zneska naročila. Pogoji za izdelke podjetij iz EU, ki proizvajajo na Kitajskem, medtem ostajajo nespremenjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Omejitev se nanaša na široko paleto izdelkov, od protetičnih pripomočkov in delov do medicinskih naprav in kirurških instrumentov.