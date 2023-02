Veste, kako si lahko povrnete odvzeto vozniško dovoljenje?

Oglasno sporočilo

PREJEL SEM GLOBO ZA STORJEN PREKRŠEK. KAJ LAHKO STORIM?

Ko prejmete globo za storjeni prekršek, je vaša prva možnost, da globo poravnate v enkratnem znesku. Če vam finance tega ne dopuščajo, obstaja možnost obročnega plačila globe ali pa nadomestitev plačila z družbenokoristnim delom. Če ste mnenja, da globa ni upravičena, imate pravico do ugovora oz. lahko vložite zahtevo za sodno varstvo. Hkratni ugovor in plačilo "polovičke" nista možna, zato ugovarjajte le, ko menite, da prekrška res niste storili. Tudi zato, ker v primeru zavrnitve ugovora sledi poravnava celotne globe in stroškov postopka.

V KATERIH PRIMERIH MI LAHKO ZAČASNO ODVZAMEJO VOZNIŠKO DOVOLJENJE?

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa začasen odvzem vozniškega dovoljenja v naslednjih primerih:

Voznik stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa sedem točk).

Voznik ima zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšano sposobnost za vožnjo.

Voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju.

Voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje.

Voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali si ne vzame predpisanega počitka.

Če je vozniško dovoljenje neveljavno.

VRNITEV ZAČASNO ODVZETEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja še ne pomeni nujno tudi trajnega odvzema vozniškega dovoljenja. Pri začasnem odvzemu je zelo pomembno, da se postopkov za vrnitev dovoljenja lotimo hitro in pravilno.

Ko voznik stori prekršek, ki pripelje do izgube vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču njegov začasni odvzem. Ko voznik prejme sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ima pravico na sodišču vložiti predlog za njegovo vrnitev. Z njim se predlaga, da se začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne, dokler o zadevi ni odločeno. Predlog mora vsebovati opravičljive razloge, seveda v okviru zakonskih kriterijev. Priložiti pa je treba tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih. Sodišče ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, če je v zdravniškem spričevalu navedeno, da je oseba tako duševno kot telesno zmožna upravljati motorna vozila. Ugodi tudi v primeru, če določene okoliščine, vključno z osebnostjo in preteklostjo kršitelja, kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa.

VRNITEV TRAJNO ODVZETEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Ko sodišče izda sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja, lahko voznik na sodišče naslovi predlog, s katerim predlaga odlog odvzema. To mora storiti v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa. Tudi ta predlog mora vsebovati razloge in okoliščine, ki kažejo, da odvzem vozniškega dovoljenja ni neizogibno potreben, ter tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu.

Če sodišče ugodi predlogu, vozniku določi preizkusno dobo v trajanju od 6 do 24 mesecev, znotraj katere voznik ne sme storiti hujšega prekrška (prekršek, ki bi prinesli tri ali več kazenskih točk). Prav tako je voznik dolžan izpolniti obveznosti, ki jih določi sodišče, na podlagi zakona o voznikih. Če v tem času voznik ne stori nobenega hujšega prekrška in izpolni vse svoje obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da se vozniku vozniško dovoljenje ne odvzame. V nasprotnem primeru je treba ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Osebe, ki jim je bilo trajno odvzeto vozniško dovoljenje zaradi prepovedanih substanc, se morajo udeležiti še rehabilitacijskega programa.

