Osumljene so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jih je do začetka sojenja poslal v pripor. Njihova identiteta ni bila razkrita. Foto: Shutterstock

Španska policija je aretirala sedem Ukrajincev in tri Ruse, osumljenih ropa domov bogatih Ukrajincev, ki so pred vojno pobegnili v južna španska mesta Alicante in Murcia. Pri aretiranih so našli parfume, mobilne telefone, denarnice, nakit, sončna očala in elektronske naprave v vrednosti več kot 1,25 milijona evrov, poroča hrvaški Index.

Španija je bila ena od držav, kamor so begunci iz Ukrajine po začetku vojne prišli v velikem številu. Po podatkih španskega notranjega ministrstva so do 16. februarja letos sprejeli 167.569 beguncev iz Ukrajine.

Na njihove avtomobile namestili naprave za sledenje

Oropani Ukrajinci so kraje njihovih domov prijavili policiji, ki je začela s preiskavo. Izsledili so sedem Ukrajincev, "specializiranih za sledenje in ropanje premožnih Ukrajincev". Dva izmed njih sta v državi zaprosila za status begunca.

Kot je ugotovila policija, so osumljeni na avtomobile bogatih Ukrajincev neopazno pritrdili GPS-naprave za sledenje, ki so jim sporočale njihovo lokacijo. Ko so preučili vsakodnevne rutine žrtev, so v času, ko jih ni bilo doma, vdrli v njihove hiše. "Ena od žrtev je odpotovala v Nemčijo in je šele, ko se je vrnila, ugotovila, da so ji oropali stanovanje," je dejal tiskovni predstavnik civilne garde.

Pomagali so jim tudi trije Rusi

Sedmim Ukrajincem je pomagal ruski par s sinom, ki jim je posojal avtomobile, s katerimi so sledili žrtvam in ropali njihove hiše, je še povedala policija. V hiši enega izmed osumljencev so odkrili dva zbirateljska albuma poštnih znamk v vrednosti 500 tisoč evrov, ki sta bila ukradena v bližnjem kraju. Najdeni so bili tudi geolokacijski elementi, ki so bili uporabljeni za nadzor nad vozili žrtev, in naprave za izklop alarmov ter orodje za odklepanje.

Osumljene so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jih je do začetka sojenja poslal v pripor. Njihova identiteta ni bila razkrita. "Preiskava se nadaljuje, zato niso izključene nove aretacije in odkritje dodatnih žrtev," je še sporočila civilna garda iz Alicanteja.