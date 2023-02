Moskva: Preiskati je treba vpletenost ZDA v sabotažo Severnega toka

Rusija je danes podprla trditev ameriškega raziskovalnega novinarja Seymourja Hersha, da za septembrsko sabotažo plinovodov Severni tok stojijo ZDA, in pozvala k preiskavi. Kot zapiše Hersh, je ameriška mornarica Norveški med Natovo vajo pomagala namestiti eksploziv na plinovode in ga nato daljinsko sprožila. Washington in Oslo trditve zanikata.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je o Hershevem prispevku, ki ga je ta v sredo objavil na svojem blogu, dejal, da gre za "zelo resen" članek, ki vsebuje "poglobljeno analizo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva: Imamo informacije o "anglosaški" vpletenosti

"Ne bi bilo pošteno, če mu ne bi posvetili pozornosti," je menil ter izrazil presenečenje in obžalovanje, ker se prispevek ni razširil v zahodnih medijih. Dodal je, da ima Moskva informacije "o vpletenosti anglosaških držav v organizacijo tega sabotažnega dejanja," vendar ni predložil nobenih dokazov.

Ob tem je Peskov tudi pozval k "odprti mednarodni preiskavi tega napada na mednarodno kritično infrastrukturo brez primere".

Zahod obtožuje Rusijo

Zahodne države so za septembrske eksplozije na plinovodih Severni tok 1 in 2, ki Rusijo pod Baltskim morjem povezujeta z Nemčijo, obtožile Moskvo. Ta je nasprotno za sabotažo obtožila Zahod, na čelu z ZDA.

Petinosemdesetletni raziskovalni novinar Hersh je zaslovel pred več kot 50 leti, ko je razkril pokol My Lai, ki so ga v Vietnamu leta 1968 nad civilisti izvedli ameriški vojaki. V zadnjih letih pa je večkrat pritegnil pozornost s spornimi raziskavami, zaradi katerih so ga nekajkrat obtožili širjenja teorij zarote.

Očitki o Hershevih nepreverjenih virih

Njegovi viri o sabotaži Severnega toka so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa nepreverjeni, medtem ko so ZDA in Norveška trditve iz prispevka ostro zanikale. "So popolnoma napačne in popolnoma izmišljene," je povedala tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.