Ukrajina se pripravlja na protiofenzivo v Bahmutu

Po sobotnih podatkih britanskih obveščevalcev je vzhod Bahmuta v rokah skupine Wagner, zahod pa še vedno pod nadzorom ukrajinske vojske.

Nekateri vojaški strokovnjaki dvomijo v smiselnost nadaljnjih prizadevanj za obvladovanje Bahmuta, a poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski pravi, da s tem pridobivajo čas za pripravo na protiofenzivo.

"Največji junaki zdaj so branilci, ki držijo na svojih plečih vzhodno fronto in povzročajo največje možne izgube. Ne prizanašajo ne sebi ne sovražniku," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP navedel v sobotnem sporočilu. "Treba je pridobiti čas za ustvarjanje rezerv in začetek protiofenzive, ki ni več daleč," je dodal.

Prigožin se je vpletel v merjenje moči z ruskim obrambnim ministrstvom

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je v videu, objavljenem v soboto, sporočil, da so njegovi borci blizu administrativnemu središču Bahmuta. Na posnetku stoji na strehi visoke stavbe in kaže proti poslopju v daljavi. "To je stavba mestne uprave, to je središče mesta. To je kilometer in 200 metrov stran," je dejal, medtem ko je v ozadju slišati bobnenje.

Po besedah Prigožina je trenutno najpomembneje, da dobijo več streliva, da se bodo lahko "premaknili naprej". Vodja skupine Wagner je sicer zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, a se je vpletel v merjenje moči z ruskim obrambnim ministrstvom. Večkrat je razglasil zmage na bojišču pred rusko vojsko in jo obtožil, da ne želi deliti streliva z Wagnerjevimi plačanci.

Streliva manjka tudi na ukrajinski strani

Streliva manjka tudi ukrajinski strani. Poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa telefoniral načelniku štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA Marku Milleyju, da bi ga opozoril na nujno potrebno dostavo streliva in tehnične opreme. Poleg tega je treba okrepiti zračno obrambo države, je dejal.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je za nemški časnik Bild am Sonntag dejal, da je pomanjkanje streliva problem "številka ena" v boju proti ruskim okupatorjem. "Nemčija bi res lahko bolj pomagala s strelivom. S topniškim strelivom," je dejal.

Ukrajina bo po besedah Kulebe kljub velikim izgubam še naprej odločno branila Bahmut. Dlje ko se mesto brani, večja je verjetnost, "da drugih mest ne bo doletela enaka usoda", je povedal.

O streljanju poročajo tudi iz mesta Herson na jugu Ukrajine. Po ruskem umiku konec lanskega leta ruska vojska po ukrajinskih navedbah še vedno redno obstreljuje mesto. Pri tem so umrli trije ljudje, dve osebi sta bili ranjeni, so v soboto sporočili ukrajinski predstavniki.

Herson je glavno mesto ene od regij, ki si jih je Rusija septembra lani enostransko priključila, a jih še ne nadzira v celoti. Separatistični župan regije Doneck Aleksej Kulemzin je v soboto sporočil, da sta bila v ukrajinskem obstreljevanju ubita dva človeka, še poroča AFP.