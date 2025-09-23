Poljska svari Rusijo: Odločitev je padla. Da ne boste slučajno jokali!

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je Rusijo opozoril, naj se ne pritožuje oziroma "naj gre jokat drugam", če bodo njene rakete ali vojaška letala, ki bodo vstopila v zračni prostor Poljske ali katere od drugih članic zveze Nato, sestreljena. Odločitev, da bodo brez razprave sestrelili sovražna letala, ki bodo letela nad Poljsko, je naznanil tudi poljski premier Donald Tusk.

Sikorski je opozorilo Rusiji izrekel med ponedeljkovim izrednim zasedanjem Varnostnega sveta ZN, ki je bilo sklicano zaradi vdora treh ruskih vojaških letal v estonski zračni prostor 19. septembra. Ruska letala so po dvanajstih minutah iz zračnega prostora Estonije pospremili italijanski lovci F-35, ki so zastopali zvezo Nato.

Že pred tem, 10. septembra, je na Poljsko iz smeri Belorusije priletelo več domnevno ruskih brezpilotnih letal, najmanj eno je tudi padlo na stanovanjsko hišo.

Vas na Poljskem, kjer je 10. septembra strmoglavil eden od domnevno ruskih brezpilotnih letalnikov. Foto: Reuters

"Pojdite jokat drugam"

Poljski zunanji minister je med zasedanjem Varnostnega sveta ZN tako dejal:

"Za rusko vlado imam samo eno zahtevo. Če v naš zračni prostor brez dovoljenja vstopi samo še eno letalo ali pa samo še ena raketa, ne glede na to, ali se to zgodi namenoma ali po pomoti, in bo sestreljeno oziroma sestreljena, razbitina pa bo padla na ozemlje zveze Nato, pojdite zaradi tega jokat drugam. Bili ste opozorjeni."

Radoslaw Sikorski je med svojim nagovorom sicer izrekel še več ostrih zgodovinskih kritik na račun Rusije. Med drugim ji je očital, da je odigrala ključno vlogo pri začetku prve in druge svetovne vojne ter povzročila hladno vojno.

To je Sikorski še očital Rusiji: "Vemo, da vas mednarodno pravo ne zanima in da niste sposobni živeti v miru s svojimi sosedi. Vaš nori nacionalizem nosi v sebi hrepenenje po prevladi, ki se ne bo ustavilo, dokler ne spoznate, da je doba imperijev končana in da vaš imperij ne bo obnovljen." Foto: Guliverimage

Brezkompromisno tudi predsednik poljske vlade

Da bodo takoj sestrelili sovražna letala, ki bodo vstopila v njihov zračni prostor, je napovedal tudi poljski premier Donald Tusk.

"Rad bi bil zelo jasen. Sprejeli bomo odločitev o sestrelitvi letečih predmetov, ki z letenjem nad Poljsko kršijo našo ozemeljsko suverenost. Prostora za kakršnokoli razpravo ni," je Tusk dejal na ponedeljkovi novinarski konferenci, na kateri je sodeloval tudi poljski minister za infrastrukturo Dariusz Klimczak.