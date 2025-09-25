Nemški obrambni minister Boris Pistorius je opozoril, da ruski sateliti sledijo vojaškim satelitom, ki jih uporabljajo Nemčija in njeni zavezniki. Kot je povedal, to predstavlja eno največjih varnostnih groženj Evropi.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je na konferenci v Berlinu povedal, da sta dva ruska nadzorna satelita začela zasledovati in "zalezovati" satelite Intelsat, ki jih uporabljajo nemške oborožene sile in druge države, kar je po njegovem mnenju jasen znak ruske agresije.

"To je postala ena največjih varnostnih groženj Evropi"

"Rusija in Kitajska sta v zadnjih letih hitro razširili svoje zmogljivosti vesoljskega bojevanja. Lahko motita satelite, jih zaslepita, manipulirata z njimi ali jih kinetično uničita," je dejal Pistorius. Nemški obrambni minister je pozval k pogovorom o razvoju vesoljskega odvračilnega sredstva za zaščito varnosti satelitske infrastrukture.

Pistorius je dejal še, da so vesoljske zmogljivosti Rusije in Kitajske postale ena največjih varnostnih groženj Evropi.

