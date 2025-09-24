"Verjetnost ruskega napada na Evropo je stoodstotna"

Avstrijski vojaški strokovnjak Gustav Gressel je prepričan, da bo ruski predsednik Vladimir Putin napadel Evropo, če ta ne bo hitro ukrepala. Gressel predvideva, da bo do ruskega napada na Evropo najverjetneje prišlo leta 2029, ko bo v ZDA politična negotovost, povezana z ameriškimi predsedniškimi volitvami jeseni 2028.

Gustav Gressel je višji inštruktor in raziskovalec na Akademiji za nacionalno obrambo avstrijskih oboroženih sil na Dunaju ter velja za enega najuglednejših strokovnjakov za rusko vojaško strategijo.

Svarila pred letom 2029

V nedavnem intervjuju za Bavarski radio BR24 je pojasnil, zakaj meni, da je vojna z Rusijo neizogibna. Glede leta 2029 je Gressel dejal, da je to relativno kritično leto.

"Imamo ameriške predsedniške volitve (te bodo novembra 2028, op. p.) in nihče ne ve, ali bo Trump dejansko kandidiral za tretji mandat. Obdobje med volitvami in inavguracijo bo verjetno zelo turbulentno. Rusija bo do takrat verjetno v relativno močnem vojaškem položaju, saj si bo pridobila bojne izkušnje in se bo lahko zelo oborožila s pomočjo Severne Koreje in Kitajske. Evropa pa je medtem še vedno v zaostanku."

Ruski napad na baltske države in Poljsko?

Gressel meni, da se Putin v primeru napada na članice Nata ne bo zadovoljil samo z osvojitvijo mesta Narva v Estoniji (to je mesto ob meji z Rusijo, ki ima rusko večino, op. p.) ali z arktičnim otočjem Svalbard, ki spada pod Norveško.

Gressel o vojni v Ukrajini:

"To za Putina ne bi bilo dovolj. Ruski politični cilji so razgradnja evropskega varnostnega reda in njegova zamenjava z redom, ki je usklajen z Moskvo. Da bi to dosegla, bi morala Rusija vdreti v vse tri baltske države (Litvo, Latvijo in Estonijo, op. p.) in vzhodno Poljsko, izbrisati nerusko prebivalstvo in to dokumentirati s kamero, nato pa reči evropskim državam: 'Tukaj je mirovna pogodba, prijateljstvo in sodelovanje z Rusijo. Če je ne podpišete in razpustite Nata, boste doživeli enako usodo kot baltske države."

Je Nato sploh pripravljen na ruski napad?

Na novinarsko vprašanje, ali je Nato pripravljen na to, je Gressel odgovoril: "Nikakor ne. Nemški zunanji minister (Johann Wadephul, op. p.) je potrdil, da bi bilo za bundeswehr vse, kar bi preseglo nemško brigado v Litvi, preveč. Na papirju imamo veliko sredstev, vendar ta niso operativna. Naše vojaške strukture niso zasnovane za veliko vojno brez ameriške podpore."

Za Nemčijo Gressel pravi, da je polna strateških tarč za ruske rakete in napade z droni, ker je pomembno logistično središče in najpomembnejši evropski proizvajalec orožja. Nemška vojska bi se morala boriti v Baltiku in potrebni bi bili nadaljnji mobilizacijski ukrepi. To bi Nemčijo finančno in gospodarsko prizadelo. To bi bila velika kriza, primerljiva z izbruhom prve svetovne vojne.

Kako se je mogoče izogniti vojni?

Po Gresslovem mnenju se je mogoče izogniti vojni le v primeru, če bo Evropa pripravljena na to vojno. "To ne vključuje le nakupov orožja, temveč tudi strukturne spremembe, število in kakovost osebja in koncepte civilne zaščite. Putin vedno preveri, ali je žrtev izolirana in ali so morebitni zavezniki žrtve šibki. Če ugotovi, da se lahko upirajo, opusti idejo."

Odlomek iz Weltovega intervjuja z Gresslom:

Gressel je za BR24 dejal, da je nekoč verjetnost vojne z Rusijo ocenil na 80 odstotkov. "Zdaj imamo stoodstotno verjetnost, da bo do te vojne prišlo. Evropejci niso niti pokazali strateške neodvisnosti od ZDA niti vojaške trdnosti. Ustvarjamo papirnate tigre, do katerih Rusi nimajo spoštovanja."

Ključ, ki ga skriva Ukrajina

O Ukrajini pravi, da ta skriva zelo pomemben ključ. Če bi Evropejcem uspelo ohraniti in okrepiti Ukrajino, bi to imelo odvračilni učinek na prihodnje ruske avanture.

Toda Ukrajina se v Evropi dojema kot dobrodelni dogodek, ne kot osrednji element evropske varnosti. Dokler se to ne bo spremenilo, bo maščevalna vojna usmerjena tudi proti drugim nekdanjim sovjetskim republikam, je še dejal Gressel za BR24.

Gressel pozdravil Trumpove besede

Gressel je pred dnevi tudi za nemški Welt komentiral napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi morale Natove članice sestreliti ruska letala, če ta vstopijo v njihov zračni prostor. Pravi, da je to dober znak za Nato.