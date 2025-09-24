Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
24. 9. 2025,
15.53

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,49

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Vladimir Putin Nato ZDA Ukrajina Rusija Gustav Gressel Johann Wadephul

Sreda, 24. 9. 2025, 15.53

1 ura, 17 minut

"Verjetnost ruskega napada na Evropo je stoodstotna"

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,49
Vladimir Putin | Gustav Gressel pravi, da Vladimir Putin pred napadom vedno preveri, ali je žrtev izolirana in ali so morebitni zavezniki žrtve šibki. | Foto Reuters

Gustav Gressel pravi, da Vladimir Putin pred napadom vedno preveri, ali je žrtev izolirana in ali so morebitni zavezniki žrtve šibki.

Foto: Reuters

Avstrijski vojaški strokovnjak Gustav Gressel je prepričan, da bo ruski predsednik Vladimir Putin napadel Evropo, če ta ne bo hitro ukrepala. Gressel predvideva, da bo do ruskega napada na Evropo najverjetneje prišlo leta 2029, ko bo v ZDA politična negotovost, povezana z ameriškimi predsedniškimi volitvami jeseni 2028.

Gustav Gressel je višji inštruktor in raziskovalec na Akademiji za nacionalno obrambo avstrijskih oboroženih sil na Dunaju ter velja za enega najuglednejših strokovnjakov za rusko vojaško strategijo.

Svarila pred letom 2029

V nedavnem intervjuju za Bavarski radio BR24 je pojasnil, zakaj meni, da je vojna z Rusijo neizogibna. Glede leta 2029 je Gressel dejal, da je to relativno kritično leto.

Ruski vojaki
Novice Ruski polk skrivnostno izginil. Svojci se sprašujejo, kje so možje.

"Imamo ameriške predsedniške volitve (te bodo novembra 2028, op. p.) in nihče ne ve, ali bo Trump dejansko kandidiral za tretji mandat. Obdobje med volitvami in inavguracijo bo verjetno zelo turbulentno. Rusija bo do takrat verjetno v relativno močnem vojaškem položaju, saj si bo pridobila bojne izkušnje in se bo lahko zelo oborožila s pomočjo Severne Koreje in Kitajske. Evropa pa je medtem še vedno v zaostanku."

Ruski napad na baltske države in Poljsko?

Gressel meni, da se Putin v primeru napada na članice Nata ne bo zadovoljil samo z osvojitvijo mesta Narva v Estoniji (to je mesto ob meji z Rusijo, ki ima rusko večino, op. p.) ali z arktičnim otočjem Svalbard, ki spada pod Norveško.

Gressel o vojni v Ukrajini:

"To za Putina ne bi bilo dovolj. Ruski politični cilji so razgradnja evropskega varnostnega reda in njegova zamenjava z redom, ki je usklajen z Moskvo. Da bi to dosegla, bi morala Rusija vdreti v vse tri baltske države (Litvo, Latvijo in Estonijo, op. p.) in vzhodno Poljsko, izbrisati nerusko prebivalstvo in to dokumentirati s kamero, nato pa reči evropskim državam: 'Tukaj je mirovna pogodba, prijateljstvo in sodelovanje z Rusijo. Če je ne podpišete in razpustite Nata, boste doživeli enako usodo kot baltske države."

Je Nato sploh pripravljen na ruski napad?

Na novinarsko vprašanje, ali je Nato pripravljen na to, je Gressel odgovoril: "Nikakor ne. Nemški zunanji minister (Johann Wadephul, op. p.) je potrdil, da bi bilo za bundeswehr vse, kar bi preseglo nemško brigado v Litvi, preveč. Na papirju imamo veliko sredstev, vendar ta niso operativna. Naše vojaške strukture niso zasnovane za veliko vojno brez ameriške podpore."

Christian Freuding
Novice Nemški general ima sporočilo za Putina: Konec je

Za Nemčijo Gressel pravi, da je polna strateških tarč za ruske rakete in napade z droni, ker je pomembno logistično središče in najpomembnejši evropski proizvajalec orožja. Nemška vojska bi se morala boriti v Baltiku in potrebni bi bili nadaljnji mobilizacijski ukrepi. To bi Nemčijo finančno in gospodarsko prizadelo. To bi bila velika kriza, primerljiva z izbruhom prve svetovne vojne.

Kako se je mogoče izogniti vojni?

Po Gresslovem mnenju se je mogoče izogniti vojni le v primeru, če bo Evropa pripravljena na to vojno. "To ne vključuje le nakupov orožja, temveč tudi strukturne spremembe, število in kakovost osebja in koncepte civilne zaščite. Putin vedno preveri, ali je žrtev izolirana in ali so morebitni zavezniki žrtve šibki. Če ugotovi, da se lahko upirajo, opusti idejo."

Odlomek iz Weltovega intervjuja z Gresslom:

Gressel je za BR24 dejal, da je nekoč verjetnost vojne z Rusijo ocenil na 80 odstotkov. "Zdaj imamo stoodstotno verjetnost, da bo do te vojne prišlo. Evropejci niso niti pokazali strateške neodvisnosti od ZDA niti vojaške trdnosti. Ustvarjamo papirnate tigre, do katerih Rusi nimajo spoštovanja."

Ključ, ki ga skriva Ukrajina

O Ukrajini pravi, da ta skriva zelo pomemben ključ. Če bi Evropejcem uspelo ohraniti in okrepiti Ukrajino, bi to imelo odvračilni učinek na prihodnje ruske avanture.

Mokrišče v Latviji
Novice Smrtonosna past za Ruse: nori načrt za obrambo Evrope

Toda Ukrajina se v Evropi dojema kot dobrodelni dogodek, ne kot osrednji element evropske varnosti. Dokler se to ne bo spremenilo, bo maščevalna vojna usmerjena tudi proti drugim nekdanjim sovjetskim republikam, je še dejal Gressel za BR24.

Gressel pozdravil Trumpove besede

Gressel je pred dnevi tudi za nemški Welt komentiral napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi morale Natove članice sestreliti ruska letala, če ta vstopijo v njihov zračni prostor. Pravi, da je to dober znak za Nato.

Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"
Britanski tank v Estoniji
Novice Rusi na robu živčnega zloma: "Britanski tanki iz Estonije gredo nad Sankt Peterburg"
Ruski tank v bližini Kijeva
Novice Ukrajinski dron je priletel čisto blizu ruskega tanka. In storil to. #video
Ukrajinski vojak
Novice Vojaški strokovnjak: Vojna v Ukrajini se lahko konča le na ta dva načina
Ukrajinski vojak
Novice Vojaški analitik, ki se do zdaj ni zmotil: Rusi se poigravajo z Ukrajinci
Ruski vojak v regiji Herson maja 2022
Novice Rusi zavzeli švedsko vas in jo skoraj popolnoma uničili
Ukrajinski vojak
Novice Je ukrajinskim vojakom uspelo preprečiti veliko katastrofo?
Ukrajina
Novice Črna napoved za ukrajinsko obrambo: To je kot cunami
Vladimir Putin
Novice Putin sporoča Zahodu: Konec je
Gediminasov stolp v Vilniusu
Novice To, kar je spodletelo Slovencem, je uspelo Litovcem
Donald Trump Vladimir Putin Nato ZDA Ukrajina Rusija Gustav Gressel Johann Wadephul
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.