Nemški proizvajalec čokolade Gubor je napovedal zaprtje svoje tovarne v Cadolzburgu. Proizvodnja in vse dejavnosti, povezane s proizvodnjo, bodo ukinjene do aprila 2026 in večinoma preseljene v tujino, je sporočilo podjetje po združitvi s poljsko skupino Colian.

Odločitev o zaprtju tovarne je posledica kombinacije presežnih zmogljivosti znotraj skupine in visokih stroškov na nemški lokaciji, poroča Lebensmittel Zeitung. Proizvodnja v Cadolzburgu se je v zadnjih štirih letih nenehno zmanjševala, kar je povzročilo neenakomerno izkoriščenost proizvodnih linij, naraščajoče fiksne stroške in upad konkurenčnosti. Združitev s Colianom naj bi zdaj omogočila hitro ustvarjanje sinergij, zlasti v proizvodnji.

Urnik zaprtja in selitev proizvodnje

Proizvodnja v Cadolzburgu bo po velikonočni sezoni oziroma v aprilu 2026 popolnoma ustavljena. Proizvodne linije bodo preseljene na druge lokacije skupine, predvsem na Poljsko. Natančno število prizadetih zaposlenih v proizvodnji podjetje ni razkrilo, preostale funkcije, kot so nabava, trženje, prodaja in IT, pa bodo ostale na lokaciji Cadolzburg.

Tudi skladišče v Forchheimu bo zaprto ob izteku najemne pogodbe junija 2027. Kljub skoraj 320 milijonov evrov prodaje v poslovnem letu 2023/2024 ostajajo tržne razmere v industriji slaščic negotove.

Guborjev položaj odraža gospodarske razmere v Nemčiji

Strokovnjaki opozarjajo, da zaprtje Cadolzburga odraža širše izzive nemške industrije. V podobnem položaju so tudi:

Tobačna podjetja: zaposleni v Nemčiji se bojijo, da bi Imperial Brands kmalu zaprl svojo lokacijo.

Dobavitelji avtomobilske industrije: visoka odvisnost od proizvajalcev avtomobilov, dragi prehod na električno mobilnost in bolj restriktivno posojanje močno obremenjujejo likvidnost in povečujejo tveganje stečajev.

Strokovnjaki še poudarjajo, da je nujna trajnostna strategija, ki bo omogočila ohranjanje konkurenčnosti nemških lokacij v teh zahtevnih gospodarskih razmerah.