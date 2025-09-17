Ford bo odpustil še tisoč zaposlenih, zgodovinska tovarna v eno izmeno

Ford bo v svoji tovarni v nemškem Kölnu kmalu uvedel le še enoizmensko delo, kar je ukrep zaradi zmanjšane prodaje avtomobilov v Evropi.

Pri Fordu se odzivajo na počasno rast njihovih električnih avtomobilov, ki jih namesto tradicionalne fieste izdelujejo v tovarni pri nemškem Kölnu. Toda povpraševanje po modelih explorer in capri ni zadostno, da bi z njim izpolnjevali proizvodne kapacitete te za Ford zgodovinske tovarne.

Ford explorer je kompaktni električni SUV z Volkswagnove platforme. Njegovi odliki sta predvsem ugodna poraba in zelo učinkovito hitro polnjenje baterije. Foto: Gregor Pavšič

Do konca leta 2027 so že tako načrtovali zmanjšanje števila zaposlenih za okrog 2.700 ljudi, ki prihajajo predvsem iz administracije in razvoja. Tem bodo zdaj dodali še tisoč zaposlenih, ki bodo prav tako ostali brez zaposlitve. Od januarja naprej bo tovarna v Kölnu delala le še v eni izmeni. Pred desetimi leti je tovarna zaposlovala še okrog 20 tisoč ljudi, zdaj se bo njihovo število zmanjšalo na okrog 7.600.

Fordu je v zadnjem desetletju tržni delež v Evropi padel s skoraj sedmih pod tri odstotke. Poleg zmanjševanja obsega proizvodnje v Kölnu bodo zaprli tudi tovarno v Saarlouisu, kjer so izdelovali focusa. Kljub temu je Ford letos zadržal prodajo iz lanskega leta, saj je do konca julija ta v Evropi celo narasla za slab odstotek (0,7 odstotka). Fordov tržni delež je bil 3,3-odstoten.

Explorerja in caprija ni med najboljšimi

Fordovih avtomobilov v letošnjem prvem polletju ni bilo med desetimi najbolje prodajanimi električnimi avtomobili v Evropi. Do konca junija je zanesljivo vodila tesla model Y (69 tisoč vozil), sledila sta tesla model 3 (40 tisoč) in volkswagen ID.4 (39 tisoč). V dokaj majhnih prodajnih razlikah so sledili renault 5, volkswagen ID.7, škoda enyaq, volkswagen ID.3, kia EV3, škoda elroq in audi Q4 e-tron.

Na drugi strani med najbolje prodajane priključne hibride v Evropi tradicionalno sodi ford kuga.

