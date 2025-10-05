Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
10.45

Osveženo pred

5 minut

provokacija letališče incident droni Nemčija Boris Pistorius

Nedelja, 5. 10. 2025, 10.45

5 minut

Nemški obrambni minister ob incidentih z droni poziva k mirnosti

Avtorji:
Na. R., STA

Boris Pistorius, nemški obrambni minister | Po njegovih besedah je Nemčija dosegla znaten napredek na področju obrambe pred brezpilotniki, vendar vojska ne more biti prisotna povsod po državi, kjer se ti pojavijo, in jih sestreljevati, navaja nemška tiskovna agencija dpa. | Foto Reuters

Po njegovih besedah je Nemčija dosegla znaten napredek na področju obrambe pred brezpilotniki, vendar vojska ne more biti prisotna povsod po državi, kjer se ti pojavijo, in jih sestreljevati, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v danes objavljenem intervjuju za časnik Handelsblatt dejal, da razume negotovost spričo incidentov z droni nad nemškimi letališči, a da ljudi poziva k mirnosti. Doslej opaženi brezpilotniki po njegovih besedah niso predstavljali konkretne grožnje.

"Zato je še toliko pomembneje, da na situacijo gledamo trezno in mirno," je poudaril Pistorius.

Letališče v Münchnu je bilo v noči na soboto drugo noč zapored začasno zaprto, potem ko so nad njim ponovno opazili dva drona. Zaprtje je vplivalo na več deset letov in več tisoč potnikov. Droni so nedavno leteli tudi nad enim od vojaških objektov oz. blizu enega od vojaških letališč v državi.

Letališče v Münchnu | Foto: Reuters

Iz istega razloga je bil v zadnjem času moten promet na letališčih na Danskem, Norveškem in Poljskem. Droni so vdrli tudi v zračni prostor Romunije in Estonije, ki s prstom kažeta na Rusijo, ta pa obtožbe zavrača. V petek so o pojavu dronov nad vojaškim letališčem poročali tudi iz Belgije.

V pogovoru za Handelsblatt je Pistorius ocenil, da želi Rusija s preleti dronov in kršenjem zračnega prostora držav sejati negotovost. Medtem sicer ostaja nejasno, kdo stoji za preleti dronov v Nemčiji.

"Putin nas dobro pozna"

"Gre za provokacijo, vzbujanje strahu in sprožanje kontroverznih razprav," je dejal minister in dodal, da ruski predsednik Vladimir Putin zelo dobro pozna Nemčijo, Nemce ter njihove "instinkte in reflekse".

"Veliko bolj pomembno je, da državna in zvezna policija razvijeta zmogljivosti, potrebne za delovanje do določene višine," je zatrdil Pistorius, ki je skeptičen do načrtov notranjega ministra Alexandra Dobrindta glede vzpostavitve centra za obrambo pred droni.

provokacija letališče incident droni Nemčija Boris Pistorius
