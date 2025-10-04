Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Ka. N.

Sobota,
4. 10. 2025,
16.36

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Nemčija letališče dron

Sobota, 4. 10. 2025, 16.36

1 ura, 35 minut

Nemška policija prijela Hrvata: osumljen, da je upravljal dron nad frankfurtskim letališčem

Ka. N.

Dron, brezpilotni letalnik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nemška policija je prijela 41-letnega Hrvata, osumljenega, da je upravljal dron nad frankfurtskim letališčem. Incident je sprožil hitro odzivanje varnostnih služb, pri čemer zračni promet ni bil moten.

Incident se je zgodil v četrtek, ko je bil nad frankfurtskim letališčem opažen dron. Policija je po poročilih o ruskih dronih nad evropskimi letališči takoj pojasnila, da ta primer ni povezan z Rusijo, poroča Danas.hr.

Vse podrobnosti še niso znane, proti osumljencu pa teče prekrškovni postopek.

Hitro ukrepanje policije

Po besedah predstavnika frankfurtske policije je bil dron lociran v zahodnem delu letališča, na razdalji približno 700 metrov, in je bil takoj zasežen. Zaradi hitrega posredovanja ni bilo potrebno prekiniti zračnega prometa.

"Zahvaljujoč hitri reakciji in sistemu za detekcijo je bil dron hitro odstranjen in nevarnost preprečena," je dodal policijski predstavnik.

Varnost zračnega prometa pod drobnogledom

Dogodek ponovno opozarja na pomembnost nadzora zračnega prostora nad letališči in na stroge ukrepe, ki preprečujejo motnje v zračnem prometu. Incidenti z droni so v zadnjem času vse pogostejši, zato varnostne službe redno posodabljajo sisteme za odkrivanje in odstranjevanje nepooblaščenih letalnikov.

