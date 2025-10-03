Francoskega fotoreporterja ubil ruski dron. Smrt potrdil tudi Macron.

V napadu ruskega drona je bil v Donecku na vzhodu Ukrajine ubit francoski fotoreporter, so danes sporočili evropsko in mednarodno združenje novinarjev ter francoski sindikat novinarjev. V istem napadu je bil ob tem ranjen ukrajinski novinar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smrt fotoreporterja Antonia Lallicana je na omrežju X potrdil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "Z globoko žalostjo sem izvedel za njegovo smrt," je zapisal in dodal, da je bil novinar žrtev ruskega napada z dronom.

Antoni Lallican avait 37 ans. C’était un bon photographe de guerre et un homme courageux. Il vient d’être tué par un drone russe, sur le front, près de Donetsk. Chagrin. Colère. Honneur à sa mémoire. pic.twitter.com/MIDoCAM1Ee — Bernard-Henri Lévy (@BHL) October 3, 2025

Da je Lallicana, čigar fotografije so bile med drugim objavljene v časopisu Le Monde, ubil ruski dron, je zatrdila tudi ukrajinska vojska. V istem napadu je bil ranjen ukrajinski novinar Georgij Ivančenko. Oba sta sicer nosila zaščitno opremo in identifikacijsko oznako PRESS.

Macron svojcem izrekel sožalje

"Iskreno sožalje izrekam njegovi družini, bližnjim in vsem kolegom, ki nas ob tveganju lastnega življenja obveščajo in pričajo o resničnosti vojne," je še zapisal Macron.

Nevladni organizaciji Novinarji brez meja (RSF) in ukrajinski Truth Hounds sta sredi maja opozorili, da Rusija v Ukrajini namerno cilja nastanitve, v katerih bivajo novinarji. Po podatkih AFP je bilo od začetka vojne v Ukrajini ubitih najmanj 17 novinarjev.