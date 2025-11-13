V Franciji se danes spominjajo terorističnih napadov pred desetimi leti, v katerih je bilo v Parizu in predmestju ubitih 130 ljudi, več kot 350 pa ranjenih. Žrtvam se bodo poklonili z nizom slovesnosti na prizoriščih napadov. Prva je danes potekala pri nogometnem stadionu, udeležil se je je tudi francoski politični vrh.

Začetek današnjih slovesnosti je uvedla komemoracija pri nogometnem stadionu Stade de France na severu Pariza, kjer so se poklonili prvi žrtvi napadov 13. novembra, ko so trije samomorilski napadalci sprožili eksploziv pred vhodom na stadion. Ubit je bil voznik avtobusa.

Foto: Reuters

Slovesnosti se je udeležil francoski predsednik Emmanuel Macron z ženo Brigitte, med zbranimi pa so bili tudi nekdanji predsednik Francois Hollande, takratni premier Manuel Valls in županja Pariza Anne Hidalgo.

Slovesnosti se je udeležil francoski predsednik Emmanuel Macron z ženo Brigitte. Foto: Reuters

Francozi se z grozo spominjajo 13. novembra pred desetimi leti

Mnogi Francozi se še vedno z grozo spominjajo 13. novembra 2015, ko so džihadistični napadalci izvedli niz usklajenih napadov tako v središču Pariza kot njegovi okolici. Poleg stadiona je bilo prizorišče napada tudi koncertna dvorana Bataclan, kjer je bilo ubitih 90 ljudi. V strelskem napadu na terase več pariških restavracij in kavarn je umrlo 39 ljudi.

Eifflov stolp bo zasvetil v barvah francoske zastave

Spominske slovesnosti se bodo danes nadaljevale v pariških kavarnah in restavracijah ter nato v Bataclanu, preden bodo v središču Pariza ob 18. uri odprli spominski vrt, posvečen žrtvam.

Foto: Reuters

V spomin na tragične dogodke je že v sredo zvečer – ponovno pa bo tudi danes zvečer – Eifflov stolp zasvetil v modri, rdeči in beli, v barvah francoske zastave.

Von der Leyen: "Pariz je bil zadet v samo srce"

Ob obletnici napadov se je tragičnih dogodkov spomnila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je povedala, da je bil 13. novembra 2015 "Pariz zadet v samo srce". "Deset let pozneje Francija žaluje. Žalujemo z njo," je zapisala na družbenem omrežju X.

Foto: Reuters

Francija bo poskusila ohranjanje spomina na žrtve zagotoviti tudi s posebnim spominskim muzejem, katerega odprtje je predvideno leta 2029. V njem naj bi bilo na ogled okrog 500 predmetov, povezanih z napadi in žrtvami, od katerih so večino prispevale družine ubitih.

Francija po napadih sprejela niz protiterorističnih ukrepov

Odgovornost za napade je prevzela skrajna skupina Islamska država. Francija je po napadih sprejela niz protiterorističnih ukrepov, ki so jih uvedli tudi drugod po Evropi.

Foto: Reuters

V Franciji deset let po tragediji še vedno opažajo veliko tveganje za napade, je za televizijski kanal BFMTV povedal francoski notranji minister Laurent Nunez in dodal, da so letos v Franciji preprečili že šest napadov. Ob tem je sicer menil, da je vrsta napadov, kakršne so doživeli 13. novembra, manj verjetna.