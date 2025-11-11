Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
11. 11. 2025,
6.20

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Roberta Zerbi Prodaja avtomobilov Stellantis Lancia

Torek, 11. 11. 2025, 6.20

20 minut

Roberta Zerbi

Prodaja strmoglavila, Lancia ima novo direktorico #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Roberta Zerbi Lancia | Foto Lancia

Foto: Lancia

Lancia je imenovala novo izvršno direktorico, in sicer Roberto Zerbi, ki bo nasledila Luco Napolitana. Lancia je medtem letos doživela 71-odstotni padec prodaje novih avtomobilov.

V prvi polovici letošnjega leta so prodali 6.348 avtomobilov (le 981 zunaj Italije), lani v enakem obdobju (s prejšnjim precej cenejšim ypsilonom) pa skoraj 25 tisoč. Do konca septembra je Lancia prodala 8.739 novih avtomobilov, kar je 71 odstotkov manj kot lani v enakem obdobju (30.147). Lancia je lani avtomobile prodajala izključno v Italiji. Letošnji podatki sicer vključujejo tudi znamko Chrysler, ki pa je prodajno praktično nična.

Novo ime na čelu Lancie je Roberta Zerbi

Vodenje podjetja je zdaj prevzela Italijanka Roberta Zerbi, ki v avtomobilski industriji dela že vse od leta 1998. Začela je pri Fordu v Italiji, nato pa se z različnimi zadolžitvami pridružila Toyoti. Leta 2011 je pri Fiatu pomagala na trg pospremiti novo pando in nato za italijanski trg vodila več Stellantisovih znamk, med njimi tudi Alfo Romeo in Jeep. 

Zerba bo nadalje gradila znamko Lancia, ki po ypsilonu pričakuje še dva modela. 

Januarja se bo Lancia uradno vrnila tudi v svetovno prvenstvo v reliju, v katerem bodo imeli svoje tovarniško moštvo v razredu WRC2. 

Dirkalni avtomobil lancia ypsilon HF rally2 | Foto: Lancia Dirkalni avtomobil lancia ypsilon HF rally2 Foto: Lancia

Roberta Zerbi Prodaja avtomobilov Stellantis Lancia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.