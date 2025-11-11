Prodaja strmoglavila, Lancia ima novo direktorico #foto

Lancia je imenovala novo izvršno direktorico, in sicer Roberto Zerbi, ki bo nasledila Luco Napolitana. Lancia je medtem letos doživela 71-odstotni padec prodaje novih avtomobilov.

V prvi polovici letošnjega leta so prodali 6.348 avtomobilov (le 981 zunaj Italije), lani v enakem obdobju (s prejšnjim precej cenejšim ypsilonom) pa skoraj 25 tisoč. Do konca septembra je Lancia prodala 8.739 novih avtomobilov, kar je 71 odstotkov manj kot lani v enakem obdobju (30.147). Lancia je lani avtomobile prodajala izključno v Italiji. Letošnji podatki sicer vključujejo tudi znamko Chrysler, ki pa je prodajno praktično nična.

Novo ime na čelu Lancie je Roberta Zerbi

Vodenje podjetja je zdaj prevzela Italijanka Roberta Zerbi, ki v avtomobilski industriji dela že vse od leta 1998. Začela je pri Fordu v Italiji, nato pa se z različnimi zadolžitvami pridružila Toyoti. Leta 2011 je pri Fiatu pomagala na trg pospremiti novo pando in nato za italijanski trg vodila več Stellantisovih znamk, med njimi tudi Alfo Romeo in Jeep.

Zerba bo nadalje gradila znamko Lancia, ki po ypsilonu pričakuje še dva modela.

Januarja se bo Lancia uradno vrnila tudi v svetovno prvenstvo v reliju, v katerem bodo imeli svoje tovarniško moštvo v razredu WRC2.

Dirkalni avtomobil lancia ypsilon HF rally2 Foto: Lancia