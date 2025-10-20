Oglas za prodajo moževega porscheja postal spletna senzacija

Šibenčanka Barbara Maheshwari, podjetnica in ustanoviteljica agencije za virtualne asistente, je s svojim nenavadnim oglasom za prodajo prestižnega avtomobila postala spletna senzacija. Po ločitvi je na izviren način prodala možev porsche cayenne S in ob tem požela val navdušenja na družbenih omrežjih.

Tridesetletna Barbara Maheshwari se je po ločitvi od moža, Indijca Amana Maheshwarija, odločila prodati njegov porsche, ki je bil registriran na njeno ime. "Ko je odhajal v Indijo, mi je dejal, naj ga obdržim, meni pa se je zdelo pravičnejše, da ga prodam in mu pošljem denar," je za hrvaški medij Slobodna Dalmacija pojasnila podjetnica.

Oglas, ki je eksplodiral

Maheshwari je na spletu sprva objavila klasičen oglas, ki ni pritegnil veliko pozornosti. Zabeležila je le 230 ogledov in eno ponudbo v višini 22 tisoč evrov, s katero ni bila zadovoljna. A ko se je bližal datum nove registracije vozila, se je odločila za drznejši pristop. Oglas je naslovila z besedami: "Prodajam moževega porscheja." Dodala pa je duhovito opombo: "Ne sprejemam menjav, samo gotovino - razhajava se in ne potrebujem več dveh avtomobilov," je zapisala v oglasu.

Spletni oglas je pritegnil več kot 36 tisoč uporabnikov spleta, prejela je več kot 50 povpraševanj, štiri resne ponudbe in celo šest povabil na zmenek. Na koncu je deset let star avtomobil prodala za 27.500 evrov - kar je 5.500 evrov več od prve ponudbe.

Marketinški trik z osebno noto

Maheshwari je v oglasu poleg tehničnih specifikacij dodala tudi osebno noto. "Kadarkoli sem se peljala s tem avtom, je bilo udobno, razigrano in polno avantur. Prepričana sem, da bo prinesel srečo tudi novemu lastniku," je zapisala.

Kupcu je ob nakupu podarila še komplet zimskih gum z aluminijastimi platišči v vrednosti dva tisoč evrov.

Maheshwari je z nenavadnim pristopom dokazala, da je mogoče tudi iz osebne prelomnice ustvariti poslovno priložnost - z nekaj humorja, poguma in dobrim občutkom za marketing, poročajo hrvaški mediji.