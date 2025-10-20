Porsche ima novega direktorja. Na čelo nemške znamke športnih avtomobilov in športnih terencev prihaja nekdanji McLarnov šef Michael Leiters. Porsche je do zdaj vodil OIiver Blume.

Oliver Blume bo pri Volkswagnovem koncernu končal s svojo dvojno direktorsko funkcijo. Od 1. januarja 2026 ne bo več vodil znamke Porsche, na čelu katere je bil deset let. Blume bo še naprej prvi mož celotnega Volkswagnovega koncerna.

"Ogromne spremembe na naših dveh daleč največjih posameznih trgih, v ZDA in na Kitajskem, so postavile nove zahteve pred naš poslovni model. Zato smo letos podjetje strukturno na novo usmerili in celovito razširili našo produktno strategijo. S popolno prilagodljivostjo pogonskih sklopov in izboljšano stroškovno strukturo je Porsche zdaj trdno pripravljen na prihodnost. V svoji vlogi v koncernu Volkswagen bom tesno spremljal in podpiral nadaljnji razvoj podjetja Porsche," je povedal Blume.

Iz Porscheja prek Ferrarija in McLarna nazaj k Porscheju

Porsche bo od leta 2026 vodil Michael Leiters, ki za Porsche ni novinec. Pred leti je razvijal serijo modelov macan in cayenne. Pozneje je bil tehnični direktor pri Ferrariju, od leta 2022 do letošnjega aprila pa je bil izvršni direktor McLarna.

Glavne naloge za Leitersa so dobro znane. Porsche je bil nekoč eden izmed najbolj dobičkonosnih proizvajalcev, v zadnjem obdobju pa je zapadel v krizo predvsem zaradi izjemnega padca prodaje na Kitajskem, višjih carin v ZDA (tam se prodaja veča) in tudi visokih stroškov nove strategije pri elektrifikaciji modelov. Porschejev donos je letos le dvoodstoten in med investitorji ter lastniki so bile že dalj časa težnje, naj se Blume odpove svoji dvojni vlogi.

Oliver Blume bo Porsche vodil le še do konca letošnjega leta. Foto: Porsche