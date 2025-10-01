Pri Porscheju bodo še letos razkrili električno različico cayenna, ki prihaja z namenske 800-voltne platforme in bo v tehničnem smislu prinesla nekaj nadgradenj tistega, kar smo pri električnih porschejih že preizkusili.

Baterijo kapaciete 108 kilovatnih ur (kWh) bo mogoče polniti z močjo vse do 400 kilovatov, kar je skoraj tretjino več kot do zdaj. Od deset do 80 odstotkov velike baterije bo mogoče napolniti v približno 15 minutah. Novost bo tudi možnost induktivnega brezžičnega polnjenja baterije.

Novost v vozniškem prostoru je 14,25-palčni ukrivljen zaslon

Nemci so zdaj pokazali tudi vozniški prostor električnega cayenna, ki je – prav nič presenetljivo – močno digitaliziran. Poleg digitalnih vozniških merilnikov in opcijskega desnega sovozniškega zaslona (del serijske opreme v vseh paketih razen v osnovnem) je novost ukrivljen osrednji del zaslona. Ta je vertikalno razdeljen na dva dela, ki pa delujeta kot ena enota.

Pod njo je še nekaj ključnih fizičnih stikal (klimatska naprava, glasnost ozvočenja …). S fotografij ni razvidno, ali je Porsche zadržal tradicionalni gumb za zagon motorja na levi strani volana, ali pa bo znal cayenne (kot moderna električna vozila) samodejno zagnati pogon. Upravljanje z menjalnikom je še vedno domena ročice ob desni strani volanskega obroča.

Foto: Porsche Foto: Porsche