Novega električnega porsche cayenna bo mogoče polniti brezžično in to celo z močjo do 11 kilovatov.

Porsche razvija električno različico svojega prodajno najpomembnejšega modela cayenne. Med tehnične novosti vozila bo sodilo brezžično polnjenje. To je poenostavilo uporabo mobilnih telefonov, podobno pa lahko olajša tudi polnjenje električnih vozil. Za polnjenje baterije ne bo več nujno potrebna posebna polnilnica.

Nemci predstavljajo polnilno talno ploščo, ki bo dolga 117, široka 78 in visoka šest centimetrov. Njena masa bo dobrih 50 kilogramov. Namestili jo bomo na tla pod sprednji del vozila.

Moč do 11 kilovatov, izkoristek 90-odstotni

Preseneča visoka moč polnjenja in sicer do 11 kilovatov, kar je enako moči polnjenja večine vozil na klasičnih javnih polnilnicah. Pri Porscheju obljubljajo 90-odstotni izkoristek energije.

Energija se pri induktivnem polnjenju prenaša brezžično skozi zrak s pomočjo magnetnega polja. V talni plošči je bakrena tuljava in ko skozi steče električni tok, nastane magnetno polje.

Porsche je razvil inovativen sistem, ki s pomočjo posebne ultraširokopasovne tehnologije natančno določi položaj vozila nad talno ploščo. Ko voznik zapelje na pravo mesto, dobi obvestilo. V vozilu je nameščena druga tuljava, ki deluje kot sprejemnik. Ta iz magnetnega polja ustvari električni tok, ki se nato pretvori v obliko, primerno za polnjenje baterije.

Storitev brezžičnega polnjenja bodo pri Porscheju uvedli prihodnje leto, najprej prav v Evropi.

Foto: Porsche Foto: Porsche Foto: Porsche