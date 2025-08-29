Znani so prvi tehnični podatki nove električne različice porsche cayenna, očitno bo padel rekord v moči oziroma hitrosti polnjenja.

Porsche bo po električnem macanu letos jeseni razkril novega električnega cayenna. Tudi ta prihaja z namenske električne platforme PPE, kljub isti tehnični zasnovi pa bo imel športni terenec kar nekaj opaznih nadgradenj.

Moč polnjenja vse do 400 kilovatov?

Z uporabo naprednejšega sistema vodnega hlajenja baterije bodo moč polnjenja povečali vse do 400 kilovatov. Pri macanu najvišja moč dosega 270 kilovatov, pri taycanu pa nekaj čez 300 kilovatov. Omenjenih 400 kilovatov danes polnilnice, večina ima moč omejeno na 350 kilovatov, niti še ne omogočajo.

Pri napovedani neto kapaciteti baterije 108 kilovatnih ur se bo cayenne od 10 do 80 odstotkov napolnil v 15 minutah. V desetih minutah polnjenja bi po standardu WLTP dobil dodatnih 300 kilometrov, v praksi sicer nekaj manj.

Dimenzije avtomobila še niso znane. Vsi cayenni bodo imeli po dva elektromotorja in tako tudi štirikolesni pogon (macan ima tudi možnost pogona le na zadnji kolesi), sistemska moč pa bo predvidoma znašala od okrog 300 do 735 kilovatov (1.000 “konjev”). Masa vozila bo po prvih napovedih znašala slabe tri tone.

Znano je že, da bo cayenne electric v primerjavi s klasičnim dobil dodatnih 99 litrov prostornine prtljažnika, da bo imel 90-litrski dodatni prtljažnik spredaj, zmogljivost vleke pa bo znašala do 3,5 tone.

Foto: Porsche Foto: Porsche Foto: Porsche