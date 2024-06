Nobenega električnega avtomobila v Sloveniji še nismo polnili s tako močjo kot prenovljenega porscheja taycana. Moč polnjenja je dosegla 325 kilovatov. Baterija se je od 20 do 80 odstotkov napolnila v 16 minutah.

V roke smo dobili testnega porsche taycana, ki je po nedavni prenovi dobil nekaj pomembnejših tehnoloških nadgradenj. Več o izkušnji z avtomobilom v testu, tokrat pa nekaj besed o pravem mejniku za električne avtomobile. Še nobenega električnega avtomobila do zdaj nismo polnili z močjo več kot 300 kilovatov, saj take moči polnjenja serijski avtomobili načeloma niso niti ponujali.

Foto: Gregor Pavšič

S taycanom smo na polnilnici Ionity pri Smedniku, ki je ob dolenjski avtocesti blizu Novega mesta, dosegli največjo moč polnjenja kar 325 kilovatov. Baterija je bila predpripravljena za polnjenje, Porsche ima razvito tudi 800-voltno zasnovo in nadgradnja ob prenovi je zares učinkovita. Do zdaj smo taycana polnili z največjo močjo 256 kilovatov.

V petih minutah smo napolnili 25 kilovatnih ur (kWh), kar je v primeru taycana (tudi do 50 odstotkov višja poraba od energijsko najbolj učinkovitih "klasičnih" električnih avtomobilov) dovolj za nekaj več kot sto kilometrov dosega.

Omenjeno moč 325 kilovatov smo dosegli pri 41-odstotni napolnjenosti baterije. Pri dobrih 20 odstotkih je bila moč še okrog 300 kilovatov, nato pa postopno naraščala.

Foto: Gregor Pavšič

V desetih minutah polnjenja je baterija prejela kar 50 kWh elektrike, kar je resnično odličen podatek. To pomeni desetminutno polnjenje s povprečno močjo 300 kilovatov. Pri več kot 60 odstotkih napolnjene baterije je bila moč polnjenja še vedno 300 kilovatov, pri 70 odstotkih je bila še krepko nad 200 kilovati in šele pri 80-odstotni napolnjenosti je padla na sto kilovatov. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov je zato trajalo le okrog 16 minut.

Izkupiček po le 15 minutah polnjenja (od 27 do 80 odstotkov) je znašal prejetih 64 kWh elektrike. To v primeru taycana pomeni okrog 280 kilometrov dosega, v primeru drugih avtomobilov bi bilo dovolj tudi za 400 kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Testni taycan pred prenovo - največja moč polnjenja je bila 256 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Ionity v Sloveniji trenutno za eno kWh računa 59 centov (brez mesečne naročnine šest evrov pa 79 centov). Eno polnjenje je torej stalo slabih 32 evrov, kar v primeru taycana pomeni enajst evrov na sto kilometrov.

V primeru bolj vsakdanjih in varčnejših električnih avtomobilov bi bil strošek okrog osem do deset evrov na sto kilometrov. Poudariti je sicer treba, da najzmogljivejše polnilnice uporabljamo redkeje in predvsem takrat, ko smo na daljši poti.

Število najzmogljivejših polnilnic se v Sloveniji dokaj hitro povečuje - Ionity ima svoje 350-kilovatne na šestih lokacijah (Radovljica, Ilirska Bistrica, Koper, Žalec, Smednik, Maribor), Tesla jih odpira za uporabnike vseh avtomobilov (primer Žirovnica, Koper, Ljubljana, Novo mesto, Krško …), več podobnih polnilnic pa ima ob avtocestnem križu tudi Petrol (Ljubljana, Kozina, Novo mesto …).

Testni tesla model S plaid - največja moć polnjenja je bila 256 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Za primerjavo – večina električnih avtomobilov s klasične 400-voltne zasnove polni z največjo močjo med sto in 150 kilovati, nekateri za krajši čas dosežejo ali tudi presežejo moč 200 kilovatov.

Med testnimi električnimi avtomobili se je (prejšnjemu) taycanu kolikor toliko približala le tesla model S v različici plaid. Polnili smo jo z močjo do 256 kilovatov. Krivulja polnjenja pa se ni mogla primerjati s Porschejevo – med 40 in 50 odstotki je že padla pod dvesto, pri 70 odstotkih pa tudi že pod sto kilovatov. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov primerljivo velike baterije je pri tesli trajalo 24 minut.