Impresivni podatki: Porsche razkril podrobnosti taycana #foto

Porsche je zaključil testiranja prenovljenega taycana. Prevozili so več kot 3,6 milijona kilometrov in to tako na severu Skandinavije kot tudi v visokih temperaturah v ZDA. Porsche je do zdaj prodal več kot 150 tisoč primerkov taycana, s prenovo pa bo ta dobil še izrazitejše adute. Inženirji so poskrbeli kar za nekaj pomembnih tehničnih nadgradenj avtomobila. Glavni trgi zanj bodo ZDA, Velika Britanija, Nemčija in Kitajska, pripeljal bo seveda tudi v Slovenijo. Taycan bo še naprej na voljo z limuzinski izvedbi, ob tem pa še kot taycan cross turismo in taycan sport turismo.

Glavni poudarki prenove

kapaciteta baterije je zdaj 105 kWh, prej 95 kWh

konična moč polnjenja na 800-voltnih polnilnicah DC višja za 50 kW, zdaj do 320 kW

polnilno moč nad 300 kW je mogoče dosegati do pet minut

pospešek do 100 kilometrov na uro hitrejši za 0,6 sekunde. Taycan turbo S to zmore v 2,4 sekunde, osnovni taycan pa v 4,8 sekunde

doseg avtomobila po standardu WLTP višji za 35 odstotkov, kar pomeni do 678 kilometrov; omenjeni prirastek dosega pomeni dodatnih 135 kilometrov

s funkcijo “boost” je moč taycana turbo S zdaj vse do 700 kW (952 “konjev”

moč rekuperacije zavorne energije so z 290 povečali na 400 kW

vsi taycani imajo serijsko zračno vzmetenjevsi modeli so za 15 kilogramov lažji

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche