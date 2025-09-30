Najbolje prodajani avtomobili v posameznih državah sestavijo zanimivo druščino. Največ nacionalnih zmagovalcev ima globalno Toyota, v eni državi pa se je na vrh zavihtel celo porsche 911.

Foto: Porsche Pregled najbolje prodajanih avtomobilov v posameznih državah je zanimiv in nekateri med njimi očitno izstopajo. Tak je primer kneževine Andora, kjer so lani med vsemi avtomobili prodali oziroma registrirali največ porschejev 911. V državi, kjer živi okrog 81 tisoč ljudi, so lani registrirali 83 novih porschejev 911. Na drugem mestu je bil toyota yaris GR (47 registracij), nato pa sta sledila še dva Porschejevea modela - cayenne (46) in macan (45).

Andora leži v visokogorski dolini v Pirenejih med Francijo in Španijo. Ni del Evropske unije in velja za davčno oazo, kar tudi razlaga draga vozila med najbolje prodajanimi avtomobili v lanskem letu.

Foto: Gregor Pavšič

Pregled najbolj priljubljenih avtomobilov po državah je pripravil industrijski analitik Felipe Munoz iz JATO Dynamics. Med proizvajalci ima največ nacionalnih zmagovalcev japonska Toyota in sicer 52, sledi Dacia (10), v osmih državah so zmagovalci modelov Nissana, Škode in Tesle, v sedmih je na vrhu Renault (uradno tudi v Sloveniji s cliom), po pet najboljših pa imajo Chevrolet, Fiat, Ford, Kia in Suzuki.

država največ registracij v 2024 Albanija Volkswagen ID.4 Andora Porsche 911 Avstrija Škoda Octavia Avstralija Ford Ranger Belorusija Geely Coolray Belgija Tesla Model Y Bosna in Hercegovina Škoda Fabia Bolgarija Dacia Sandero Češka Škoda Octavia Črna Gora Škoda Scala Danska Tesla Model Y Estonija Škoda Kodiaq Finska Toyota Yaris Cross Gruzija Toyota Land Cruiser Grčija Toyota Yaris Cross Italija Fiat Panda Japonska Honda N-Box Koreja Kia Sorento Kosovo Dacia Sandero Kitajska BYD Qin Litva Toyota RAV4 Nizozemska Tesla Model Y Norveška Tesla Model Y Poljska Toyota Yaris Cross Romunija Dacia Logan Rusija Lada Granta Srbija Citroen C3 Slovaška Škoda Fabia Slovenija Renault Clio Španija Dacia Sandero Švedska Tesla Model Y

vir: JATO Dynamics