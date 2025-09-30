Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Torek,
30. 9. 2025,
6.15

Prebivalci Andore lani registrirali največ porschejev 911

Najbolje prodajani po državah: največ prvih ima Toyota, nekje na vrhu celo porsche 911

Gregor Pavšič

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: RM Sotheby's

Najbolje prodajani avtomobili v posameznih državah sestavijo zanimivo druščino. Največ nacionalnih zmagovalcev ima globalno Toyota, v eni državi pa se je na vrh zavihtel celo porsche 911.

Porsche 911 GT3 | Foto: Porsche Foto: Porsche Pregled najbolje prodajanih avtomobilov v posameznih državah je zanimiv in nekateri med njimi očitno izstopajo. Tak je primer kneževine Andora, kjer so lani med vsemi avtomobili prodali oziroma registrirali največ porschejev 911. V državi, kjer živi okrog 81 tisoč ljudi, so lani registrirali 83 novih porschejev 911. Na drugem mestu je bil toyota yaris GR (47 registracij), nato pa sta sledila še dva Porschejevea modela - cayenne (46) in macan (45). 

Andora leži v visokogorski dolini v Pirenejih med Francijo in Španijo. Ni del Evropske unije in velja za davčno oazo, kar tudi razlaga draga vozila med najbolje prodajanimi avtomobili v lanskem letu. 

Toyota hilux | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Toyota je zmagala v 52 državah, Dacia v desetih

Pregled najbolj priljubljenih avtomobilov po državah je pripravil industrijski analitik Felipe Munoz iz JATO Dynamics. Med proizvajalci ima največ nacionalnih zmagovalcev japonska Toyota in sicer 52, sledi Dacia (10), v osmih državah so zmagovalci modelov Nissana, Škode in Tesle, v sedmih je na vrhu Renault (uradno tudi v Sloveniji s cliom), po pet najboljših pa imajo Chevrolet, Fiat, Ford, Kia in Suzuki.

država največ registracij v 2024
Albanija Volkswagen ID.4
Andora Porsche 911
Avstrija Škoda Octavia
Avstralija Ford Ranger
Belorusija Geely Coolray
Belgija Tesla Model Y
Bosna in Hercegovina Škoda Fabia
Bolgarija Dacia Sandero
Češka Škoda Octavia
Črna Gora Škoda Scala
Danska Tesla Model Y
Estonija Škoda Kodiaq
Finska Toyota Yaris Cross
Gruzija Toyota Land Cruiser
Grčija Toyota Yaris Cross
Italija Fiat Panda
Japonska Honda N-Box
Koreja Kia Sorento
Kosovo Dacia Sandero
Kitajska BYD Qin
Litva Toyota RAV4
Nizozemska Tesla Model Y
Norveška Tesla Model Y
Poljska Toyota Yaris Cross
Romunija Dacia Logan
Rusija Lada Granta
Srbija Citroen C3
Slovaška Škoda Fabia
Slovenija Renault Clio
Španija Dacia Sandero
Švedska Tesla Model Y

vir: JATO Dynamics

Andora Porsche Prodaja avtomobilov
