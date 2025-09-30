Torek, 30. 9. 2025, 6.15
Prebivalci Andore lani registrirali največ porschejev 911
Najbolje prodajani po državah: največ prvih ima Toyota, nekje na vrhu celo porsche 911
Najbolje prodajani avtomobili v posameznih državah sestavijo zanimivo druščino. Največ nacionalnih zmagovalcev ima globalno Toyota, v eni državi pa se je na vrh zavihtel celo porsche 911.
Pregled najbolje prodajanih avtomobilov v posameznih državah je zanimiv in nekateri med njimi očitno izstopajo. Tak je primer kneževine Andora, kjer so lani med vsemi avtomobili prodali oziroma registrirali največ porschejev 911. V državi, kjer živi okrog 81 tisoč ljudi, so lani registrirali 83 novih porschejev 911. Na drugem mestu je bil toyota yaris GR (47 registracij), nato pa sta sledila še dva Porschejevea modela - cayenne (46) in macan (45).
Andora leži v visokogorski dolini v Pirenejih med Francijo in Španijo. Ni del Evropske unije in velja za davčno oazo, kar tudi razlaga draga vozila med najbolje prodajanimi avtomobili v lanskem letu.
Toyota je zmagala v 52 državah, Dacia v desetih
Pregled najbolj priljubljenih avtomobilov po državah je pripravil industrijski analitik Felipe Munoz iz JATO Dynamics. Med proizvajalci ima največ nacionalnih zmagovalcev japonska Toyota in sicer 52, sledi Dacia (10), v osmih državah so zmagovalci modelov Nissana, Škode in Tesle, v sedmih je na vrhu Renault (uradno tudi v Sloveniji s cliom), po pet najboljših pa imajo Chevrolet, Fiat, Ford, Kia in Suzuki.
|država
|največ registracij v 2024
|Albanija
|Volkswagen ID.4
|Andora
|Porsche 911
|Avstrija
|Škoda Octavia
|Avstralija
|Ford Ranger
|Belorusija
|Geely Coolray
|Belgija
|Tesla Model Y
|Bosna in Hercegovina
|Škoda Fabia
|Bolgarija
|Dacia Sandero
|Češka
|Škoda Octavia
|Črna Gora
|Škoda Scala
|Danska
|Tesla Model Y
|Estonija
|Škoda Kodiaq
|Finska
|Toyota Yaris Cross
|Gruzija
|Toyota Land Cruiser
|Grčija
|Toyota Yaris Cross
|Italija
|Fiat Panda
|Japonska
|Honda N-Box
|Koreja
|Kia Sorento
|Kosovo
|Dacia Sandero
|Kitajska
|BYD Qin
|Litva
|Toyota RAV4
|Nizozemska
|Tesla Model Y
|Norveška
|Tesla Model Y
|Poljska
|Toyota Yaris Cross
|Romunija
|Dacia Logan
|Rusija
|Lada Granta
|Srbija
|Citroen C3
|Slovaška
|Škoda Fabia
|Slovenija
|Renault Clio
|Španija
|Dacia Sandero
|Švedska
|Tesla Model Y
vir: JATO Dynamics