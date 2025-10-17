Spoštovana gospa nas sprašuje, ali ji ob upokojitvi pripada odpravnina. "Zanim me, ali sem upravičena do odpravnine, glede na to da sem 24 let delala v javnem sektorju. Potem eno leto v zavodu in sedaj zopet v javnem sektorju, ampak drugo ministrstvo. Rada bi se upokojila pri 60 letih, to pomeni da bom na zadnjem delovnem mestu delala samo 3 leta. Skupaj imam že več kod 40 let delovne dobe." Ga. Slavi.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovana gospa Slavi, odpravnino ob upokojitvi določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členu 132. in sicer pravi v prvem členu takole – če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih plač delavca, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.

Delavec ni upravičen do odpravnine po prej navedenem odstavku, če ima pravico do odpravnine po 108. čl. ZDR in če je delodajalec zanj financiral odkup pokojninske dobe. V primeru, da je znesek odpravnine po 108. čl. ZDR nižji od zneska iz prejšnjega odstavka, pa je delavec upravičen do izplačila razlike.

Kot smo že napisali, lahko kolektivne pogodbe dejavnosti odpravnino urejajo tudi drugače, kot jo ureja ZDR-1, vendar pa morajo biti delavcu zagotovljene vsaj minimalne pravice, kot jih zagotavlja ZDR-1.

Čas zaposlitve pri zadnjem delodajalcu mora biti najmanj 5 let pred upokojitvijo. Žal torej ugotavljamo, da se čas zaposlitve, ki ste ga že predhodno opravili pri istem delodajalcu v javnem sektorju, kjer ste se zaposlili zopet pred tremi leti, ne bo upošteval pri odpravnini pred upokojitvijo in vam torej najverjetneje odpravnine delodajalec ne bo izplačal.

Pravnik na dlani