Ta vikend prinaša popoln preplet gibanja, kulture in kulinarike. Ljubljano bodo preplavili tekači, Primorsko ljubitelji dobrih okusov, v dvoranah pa bo zadišalo po pravljicah in čarovnijah. Če iščete ideje za ta konec tedna, preverite naš izbor najboljših dogodkov na Siol Dogodki , ki jih ne gre zamuditi.

NLB Ljubljanski maraton

Največji tekaški dogodek v Sloveniji bo ta konec tedna znova oživil prestolnico. V soboto bodo središče Ljubljane napolnili otroški nasmehi na otroških tekih, v nedeljo pa se bodo na progo podali tekači na 10, 21 in 42 kilometrov. Starti bodo ob 8. in 9. uri, vzdušje pa bo – kot vedno – polno energije, glasbe in spodbude navijačev. Ljubljanski maraton je praznik gibanja, ki ga ne smete zamuditi.

Tradicionalni pohod na Vodice

Za vse, ki prisegate na mirnejše užitke v naravi, bo v soboto odlična izbira pohod na Vodice. Pot vas bo vodila mimo ostankov prve svetovne vojne in do cerkve sv. Kvirina, kjer se boste okrepčali s čajem. Po ogledu kavern s svetilkami vas čaka domača pogostitev s toplim obrokom in pečenim kostanjem. Pohod je nezahteven, zato primeren za vse generacije – le vreme naj bo naklonjeno.

Lutkovna predstava Princesa na zrnu graha

Klasična Andersenova pravljica bo na odru oživela v sodobni različici. Kraljica si želi na počitnice, princ pa ne želi prevzeti prestola – a usoda ima svoje načrte. Se bo prava princesa vendarle pojavila? Otroci bodo navdušeni nad igrivo predstavo, polno čarobnih prizorov, humorja in topline. Idealna izbira za družinski obisk gledališča.

Pomol okusov v Izoli

Na izolskem pomolu se bo ta konec tedna znova razširil vonj po dobri hrani in morju. Pomol okusov vabi vse gurmane, da na plaži Svetilnik in Bele skale okušajo kulinarične kreacije lokalnih ponudnikov. Dogodek združuje sproščeno obmorsko vzdušje, domače okuse in odlično družbo – popolna kulinarična razvajanja ob sončnem zahodu.

Foto: Shutterstock

Čarovniška ustvarjalnica z Matejo in Simonom

V čarobni ustvarjalnici boste lahko skupaj z Matejo in Simonom izdelali svoje unikatne čarovniške in vilinske klobuke. Dogodek, navdihnjen po priljubljenih slikanicah, bo navdušil male ustvarjalce in njihove starše. Zabava, smeh in domišljija so zagotovljeni – prinesite le dobro voljo in pripravite se na čarovniško doživetje.

Koncert Big Banda Grosuplje: Images

V Grosupljem bo zvenela vrhunska jazz energija. Koncert Big Banda Grosuplje bo razstava zvočnih slik pod taktirko Klare Lavriša, ki pripravlja tudi dve premieri lastnih del. Gost večera bo izvrstni trobentač Žan Cesar, ki bo s svojo virtuoznostjo dodal piko na i tej glasbeni poslastici. Ljubitelji jazza – to je vaš večer!

Koncert Helene Blagne

Največja diva slovenske glasbene scene Helena Blagne se vrača na oder z večerom nepozabnih uspešnic. Njena kariera obsega več kot 20 albumov, pet tisoč koncertov in milijonske naklade plošč. Njeni koncerti so sinonim elegance, čustev in vokalne moči – izkušnja, ki vas bo prevzela in ganila.

Foto: Matic Prevc/STA

Speedway: Pokal AMD Krško in Memorial Matije Duha

Adrenalin, hitrost in vonj po oktanu bodo zaznamovali konec tedna v Krškem. Na stadionu Matije Gubca bo zadnja speedway dirka sezone – 5. Pokal AMD Krško in 3. Memorial Matije Duha. Najboljši vozniki bodo v bojih za čast in točke poskrbeli za spektakel, ki bo razgrel tako tekmovalce kot gledalce.

100 Uršk na Uršljo goro

Tradicionalni shod na Uršljo goro bo tudi letos povezal pohodnike vseh generacij. Vsaka Urška, Urša ali Uršula, ki se vpiše v Urškino knjigo, prejme spominsko majico, vzdušje pa je vedno enkratno. Pohod je posvečen svetnici sv. Uršuli in ponuja lep gorski razgled ter priložnost za druženje v naravi.