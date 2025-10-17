Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Petek,
17. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dogodki Kam za vikend? Kam za vikend?

Petek, 17. 10. 2025, 4.00

6 ur, 54 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: od Ljubljanskega maratona do Pomola okusov – gibanje, okus in glasba v enem vikendu!

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ljubljanski maraton 2023 | V Ljubljani se bo veliko dogajalo ta konec tedna. Ljubljanski maraton bo v središču pozornosti. | Foto Anže Malovrh/STA

V Ljubljani se bo veliko dogajalo ta konec tedna. Ljubljanski maraton bo v središču pozornosti.

Foto: Anže Malovrh/STA

Ta vikend prinaša popoln preplet gibanja, kulture in kulinarike. Ljubljano bodo preplavili tekači, Primorsko ljubitelji dobrih okusov, v dvoranah pa bo zadišalo po pravljicah in čarovnijah. Če iščete ideje za ta konec tedna, preverite naš izbor najboljših dogodkov na Siol Dogodki, ki jih ne gre zamuditi.

NLB Ljubljanski maraton

Največji tekaški dogodek v Sloveniji bo ta konec tedna znova oživil prestolnico. V soboto bodo središče Ljubljane napolnili otroški nasmehi na otroških tekih, v nedeljo pa se bodo na progo podali tekači na 10, 21 in 42 kilometrov. Starti bodo ob 8. in 9. uri, vzdušje pa bo – kot vedno – polno energije, glasbe in spodbude navijačev. Ljubljanski maraton je praznik gibanja, ki ga ne smete zamuditi.

Ne zamudite – NLB Ljubljanski maraton – Siol Dogodki

Tradicionalni pohod na Vodice

Za vse, ki prisegate na mirnejše užitke v naravi, bo v soboto odlična izbira pohod na Vodice. Pot vas bo vodila mimo ostankov prve svetovne vojne in do cerkve sv. Kvirina, kjer se boste okrepčali s čajem. Po ogledu kavern s svetilkami vas čaka domača pogostitev s toplim obrokom in pečenim kostanjem. Pohod je nezahteven, zato primeren za vse generacije – le vreme naj bo naklonjeno.

Več na – Tradicionalni pohod na Vodice – Dogodki na Siol.net

Lutkovna predstava Princesa na zrnu graha

Klasična Andersenova pravljica bo na odru oživela v sodobni različici. Kraljica si želi na počitnice, princ pa ne želi prevzeti prestola – a usoda ima svoje načrte. Se bo prava princesa vendarle pojavila? Otroci bodo navdušeni nad igrivo predstavo, polno čarobnih prizorov, humorja in topline. Idealna izbira za družinski obisk gledališča.

Ne spreglejte – Princesa na zrnu graha – Siol Dogodki

Pomol okusov v Izoli

Na izolskem pomolu se bo ta konec tedna znova razširil vonj po dobri hrani in morju. Pomol okusov vabi vse gurmane, da na plaži Svetilnik in Bele skale okušajo kulinarične kreacije lokalnih ponudnikov. Dogodek združuje sproščeno obmorsko vzdušje, domače okuse in odlično družbo – popolna kulinarična razvajanja ob sončnem zahodu.

Izola | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Več na – Pomol okusov v Izoli – Dogodki na Siol.net

Čarovniška ustvarjalnica z Matejo in Simonom

V čarobni ustvarjalnici boste lahko skupaj z Matejo in Simonom izdelali svoje unikatne čarovniške in vilinske klobuke. Dogodek, navdihnjen po priljubljenih slikanicah, bo navdušil male ustvarjalce in njihove starše. Zabava, smeh in domišljija so zagotovljeni – prinesite le dobro voljo in pripravite se na čarovniško doživetje.

Ne zamudite – Čarovniška ustvarjalnica – Dogodki na Siol.net

Koncert Big Banda Grosuplje: Images

V Grosupljem bo zvenela vrhunska jazz energija. Koncert Big Banda Grosuplje bo razstava zvočnih slik pod taktirko Klare Lavriša, ki pripravlja tudi dve premieri lastnih del. Gost večera bo izvrstni trobentač Žan Cesar, ki bo s svojo virtuoznostjo dodal piko na i tej glasbeni poslastici. Ljubitelji jazza – to je vaš večer!

Več na – Big Band Grosuplje: Images – Dogodki na Siol.net

Koncert Helene Blagne

Največja diva slovenske glasbene scene Helena Blagne se vrača na oder z večerom nepozabnih uspešnic. Njena kariera obsega več kot 20 albumov, pet tisoč koncertov in milijonske naklade plošč. Njeni koncerti so sinonim elegance, čustev in vokalne moči – izkušnja, ki vas bo prevzela in ganila.

Helena Blagne | Foto: Matic Prevc/STA Foto: Matic Prevc/STA

Ne spreglejte – Koncert Helene Blagne – Dogodki na Siol.net

Speedway: Pokal AMD Krško in Memorial Matije Duha

Adrenalin, hitrost in vonj po oktanu bodo zaznamovali konec tedna v Krškem. Na stadionu Matije Gubca bo zadnja speedway dirka sezone – 5. Pokal AMD Krško in 3. Memorial Matije Duha. Najboljši vozniki bodo v bojih za čast in točke poskrbeli za spektakel, ki bo razgrel tako tekmovalce kot gledalce.

Več na – Speedway Krško – Dogodki na Siol.net

100 Uršk na Uršljo goro

Tradicionalni shod na Uršljo goro bo tudi letos povezal pohodnike vseh generacij. Vsaka Urška, Urša ali Uršula, ki se vpiše v Urškino knjigo, prejme spominsko majico, vzdušje pa je vedno enkratno. Pohod je posvečen svetnici sv. Uršuli in ponuja lep gorski razgled ter priložnost za druženje v naravi.

Shrani dogodek – 100 Uršk na Uršljo goro – Siol Dogodki
Dogodki Kam za vikend? Kam za vikend?
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.