Konec tedna prinaša vrsto zanimivih dogodkov, ki jih ne gre zamuditi. V Arboretumu Volčji Potok so se med prvimi odločili za praznični prižig lučk, medtem ko bo v Kopru še vse v vzdušju martinovanja. Bodočim mladoporočencem se splača obiskati poročni sejem v prestolnici, ljubitelji slovenske glasbe pa preverite izbor številnih koncertov, med katerimi sta kar dva jubilejna. Vse dogodke tega konca tedna si oglejte na naši strani Siol Dogodki .

Foto: Mateja Račevski/Arboretum Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok bo tudi letos v zimski mesecih zasijal v dveh milijonih lučk. Večerni sprehod med lučkami, ki je postal že tradicionalno in edinstveno doživetje, bo znova prinesel prijetno praznično vzdušje. Obiskovalcem obljubljajo tudi nove svetlobne postavitve.

Foto: STA

V središču Kopra vas ta konec tedna čaka doživetje, ki presega klasično martinovanje. Ponujajo potovanje skozi palače, zgodbe in vrhunska vina. Staro mestno jedro bo tako zaživelo v vzdušju, ki ga lahko ustvarita le vino in kultura.

Foto: Gaja Hanuna

Zagorska skupina Orlek, ki si je nadela ime po tamkajšnjem hribu, vabi na koncert v Laško. Njihova glasba je izvirna mešanica rock'n'rolla, nekakšen "folk punk polka rock". Pestra instrumentalna zasedba, ki poleg tradicionalne rockovske postave obsega še pihalno sekcijo in harmoniko, pa jih uvršča v etno folk glasbo.

Foto: Ana Kovač

Eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev Vili Resnik praznuje tri desetletja samostojne kariere. Ob tej priložnosti v Cvetličarni pripravlja veliki jubilejni koncert, kjer bo skupaj z glasbenimi prijatelji in gosti obudil največje uspešnice, delil spomine in poskrbel za nepozabno glasbeno doživetje. Na odru se bodo zvrstile legendarne pesmi, kot so Ko si na tleh, Ne bom ti lagal, Naj bogovi slišijo, Pokliči me nocoj in mnoge druge, ki so skozi leta postale stalnica slovenskega glasbenega prostora.

Foto: Mediaspeed

Legendarni slovenski raper Klemen Klemen letos obeležuje dvojni jubilej – 25 let od izida prvega albuma Trnow stajl in vstop v peto desetletje življenja. Ob tej priložnosti v Media Centru pripravlja poseben koncert, na katerem boste lahko uživali v številnih njegovih uspešnicah.

Foto: Shutterstock

Vsi bodoči mladoporočenci lahko ta konec tedna obiščete poročni sejem v Ljubljani, kjer boste na enem mestu našli vse, kar potrebujete za organizacijo svojega sanjskega dne. Spoznali boste najnovejše poročne trende in inovacije ter več kot 70 različnih razstavljavcev, ki bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Foto: Cankarjev dom

Rekviem(i) koreografa Angelina Preljocaja je predstava, ki prepleta smrt, izgubo in spomin. Plesalci skozi dinamične in izrazite telesne gibe izražajo kolektivno žalovanje, pa tudi upanje in duhovno iskanje. Predstava ni zgolj poklon mrtvim, temveč tudi refleksija o krhkosti življenja in vztrajnosti človeškega duha. Je meditacija o smrti, a hkrati tudi slavospev življenju, ki skozi umetnost še naprej išče pot.

Foto: Matic Kremžar

Nina Pušlar letos praznuje okroglih 20 let svoje kariere, ki jo bo obeležila tudi s koncertom v mariborski dvorani Tabor. S svojimi uspešnicami bo pričarala nepozaben večer, poln odlične glasbe, vzdušja in nepozabnih spominov. Pesmi, kot so Nina, Nina, Nina, Malo, malo, Iz čiste trme in najnovejša Nemirna kri zagotovo ne bodo manjkale.

Foto: Mediaspeed

Oliver Dragojević še vedno živi v srcih poslušalcev. V spomin nanj Dupini, Petar Dragojević, Tedi Spalato in Goran Karan pripravljajo koncert v Kopru. Obljubljajo večer, poln čustev, nostalgije in brezčasnih melodij.

Foto: STA

Na zaključnem večeru festivala slovenskega šansona se bo predstavilo 11 slovenskih glasbenikov. Tričlanska strokovna komisija bo podelila štiri nagrade, in sicer za najboljše besedilo, najboljšo glasbo, obetavnega mladega avtorja ali izvajalca in veliko nagrado slovenski šanson 2025 za najboljši šanson v celoti.