Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
16. 10. 2025,
7.43

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sonja Javornik Miha Hercog Tomaž Vesel Saša Lendero

Četrtek, 16. 10. 2025, 7.43

48 minut

Na novico o Tomažu Veselu in Saši Lendero se je odzval njen nekdanji mož

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vesel Lendero Hercog | Foto Bojan Puhek, Mediaspeed

Foto: Bojan Puhek, Mediaspeed

Miha Hercog je komentiral vest, da je njegova nekdanja žena Saša Lendero zdaj v zvezi s Tomažem Veselom.

Novica, da je pevka Saša Lendero v zvezi z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom, je prišla tudi do pevkinega nekdanjega moža Mihe Hercoga. Malo za šalo, malo zares ga je za komentar povprašala novinarka Sonja Javornik, ki kot strokovnjakinja sodeluje v Planetovem šovu Poroka na prvi pogled, Hercog pa kot komentator nastopa v spremljevalni oddaji Poroka na drugi pogled.

"A veš, da ima tvoja bivša novega?" je Sonja Javornik povprašala Hercoga. Poglejte, kako se je odzval:

"Nekaj se je šušljalo, ti pa si prva, ki je to potrdila. Glede na to, da si iz teh vod, že veš," je dejal Hercog, kaj več pa ni hotel komentirati in se je izgovoril, da ima nujen klic.

Na fotografijo, ki naj bi potrjevala, da je v zvezi z Veselom, se je odzvala tudi Saša Lendero. Za Slovenske novice je na vprašanje, ali se med njima res nekaj plete, dejala, da določenih osebnih poglavij ne bo več javno delila.

Sonja Javornik Miha Hercog Tomaž Vesel Saša Lendero
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.