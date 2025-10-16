Na novico o Tomažu Veselu in Saši Lendero se je odzval njen nekdanji mož

Miha Hercog je komentiral vest, da je njegova nekdanja žena Saša Lendero zdaj v zvezi s Tomažem Veselom .

Novica, da je pevka Saša Lendero v zvezi z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom, je prišla tudi do pevkinega nekdanjega moža Mihe Hercoga. Malo za šalo, malo zares ga je za komentar povprašala novinarka Sonja Javornik, ki kot strokovnjakinja sodeluje v Planetovem šovu Poroka na prvi pogled, Hercog pa kot komentator nastopa v spremljevalni oddaji Poroka na drugi pogled.

"A veš, da ima tvoja bivša novega?" je Sonja Javornik povprašala Hercoga. Poglejte, kako se je odzval:

"Nekaj se je šušljalo, ti pa si prva, ki je to potrdila. Glede na to, da si iz teh vod, že veš," je dejal Hercog, kaj več pa ni hotel komentirati in se je izgovoril, da ima nujen klic.

Na fotografijo, ki naj bi potrjevala, da je v zvezi z Veselom, se je odzvala tudi Saša Lendero. Za Slovenske novice je na vprašanje, ali se med njima res nekaj plete, dejala, da določenih osebnih poglavij ne bo več javno delila.