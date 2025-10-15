Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Sreda,
15. 10. 2025,
7.52

Tomaž Vesel Saša Lendero

Sreda, 15. 10. 2025, 7.52

34 minut

Sta Saša Lendero in Tomaž Vesel v razmerju?

N. V.

Tomaž Vesel, Saša Lendero | Foto Bojan Puhek, Mediaspeed

Foto: Bojan Puhek, Mediaspeed

Po govoricah, da se med priljubljeno pevko in nekdanjim predsednikom računskega sodišča nekaj plete, je zdaj v javnost prišla tudi njuna prva skupna fotografija.

Vse glasnejša so namigovanja, da sta pevka Saša Lendero in nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel par, v zadnjem času naj bi ju večkrat opazili skupaj, zdaj pa je revija Lady objavila tudi njuno prvo skupno fotografijo. Ujeli so ju v enem od ljubljanskih nakupovalnih središč, kjer sta si ogledovala lončnice.

Saša Lendero je v začetku leta 2023 prestala medijsko odmevno ločitev od glasbenika Mihe Hercoga, s katerim je bila v zvezi več kot 20 let in s katerim ima hčerko, Vesel pa je ločen od leta 2021.

Saša Lendero
Tomaž Vesel Saša Lendero
