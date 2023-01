Konec ljubezni po več kot dvajsetih letih

Po več kot 20 letih sta se razšla Saša Lendero in Miha Hercog, je Lendero objavila na družbenem omrežju Facebook. "Z bolečino in neskončno žalostjo, težo na duši in velikim kamnom v želodcu vam zdaj tudi javno sporočam, da sva se z Miho razšla. Ljubezen včasih zaide na razpotjih. Žalostno je in zelo težko ..., a je videti, da je tudi to življenje," je delila. Saša in Miha imata hčer Ario.

"Sedim, premišljujem in ne vem, kako naj povem. Težko mi je! Že nekaj časa mi je zelo težko. Boli bolj, kot se da povedati! Med vas sem v preteklih letih delila marsikaj – radostne in grenke trenutke svojega življenja, a nikoli si nisem mislila, da bom kdajkoli morala deliti to, kar moram danes," je Lendero začela svoj zapis na Facebooku.

Foto: Facebook

Zahvalila se je še vsem, ki so, kot je napisala, "že dolgo časa marsikaj opazili in slutili, a niste hoteli z vprašanji še bolj otežiti situacije. Iskrena hvala tudi medijem, ki ste bili spoštljivi in obzirni."

"Dolgo nisem spregovorila. Potrebovala sem čas, da sem stvari sprejela, ter čas za svojo in Arijino bolečino, ki pride z razhodom lepe in dolgoletne zveze. Pa vendar pride trenutek, ko se je treba soočiti s tistim, s čimer te preseneti življenje. In kaj prinaša naprej? Ne vem ... Vem pa, da se bom pogumno in z dvignjeno glavo soočila z vsem, kar prihaja, saj sem in ostajam − svoja in vaša levinja, ki ne gre na kolena!"

Z Miho, s katero imata hčer Ario, ostajata ustvarjalni glasbeni tandem doma in v tujini, je še sporočila in objavo sklenila z besedami, da je s tem povedano vse, kar je o njunem razhodu želela povedati, in ne bo odgovarjala na nobena dodatna medijska vprašanja.